Những con giáp TIN NGƯỜI QUÁ ĐÁNG, cần đề phòng TIỂU NHÂN, tránh bị LỢI DỤNG, dẫn tới TIỀN MẤT TẬT MANG

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 23:55

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây phải đề cao cảnh giác, tránh không bị lợi dụng, tiểu nhân hãm hại trong năm 2022.

Tuổi Mùi

Những dự định của người cầm tinh con giáp này trong năm 2022 này sẽ cho kết quả tốt đẹp, tuy nhiên nam mạng vẫn cần cẩn thận trong khi giao tiếp với các đối tác, đừng chủ quan tự mãn quá mức mà khiến cho người khác lợi dụng nhé.

Những con giáp TIN NGƯỜI QUÁ ĐÁNG, cần đề phòng TIỂU NHÂN, tránh bị LỢI DỤNG, dẫn tới TIỀN MẤT TẬT MANG - Ảnh 1

Tuổi Mùi cần cẩn trọng với đối tác. 

Nữ mạng năm 2022 này không có quá nhiều chuyển biến, vận hạn chưa thực sự tốt đẹp, tuy nhận được sự trợ giúp của quý nhân nhưng mà tiền bạc và công việc vẫn không được như ý.

Trong năm 2022, người độc thân vượng vận đào hoa, nhân duyên khác giới của người tuổi Mùi tốt đẹp. Nếu gặp được đối tượng ưng ý, bản mệnh nên chủ động theo đuổi. Dù là nam hay nữ, chủ động chinh phục đối phương cũng không có gì là xấu, miễn sao bạn có tình cảm thực sự.

Tuổi Mão 

Suy nghĩ của người tuổi Mão khá đơn giản, thế giới trong mắt họ rất tốt đẹp, không có nhiều âm mưu, người hãm hại người.

Vì thế, họ thường giữ quan hệ tốt với rất niều người, một khi đã quen biết với ai, họ thường tin tưởng vào người đó vô điều kiện, chẳng có chút lòng phòng bị nào cả.

Tính cách đơn giản, chân thật của họ khiến họ được rất nhiều người yêu mến, thế nhưng tất nhiên, trên đời này không thiếu những kẻ xấu xả. Những kẻ này thấy họ ngây thơ, dễ tin người nên rất dễ nổi lên ý định lợi dụng mà không sợ họ trả thù.

Dù sao, theo tử vi 12 con giấp, với tính cách đơn giản, tốt bụng của mình, người tuổi này cũng chẳng bao giờ đoán được mình bị lợi dụng, mà đến khi biết mình bị lợi dụng rồi, họ cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua chứ chẳng so đo tính toán nhiều.

Tuổi Ngọ

Tử vi năm 2022 những rắc rối đến với người tuổi Ngọ chủ yếu là do cái tính bảo thủ mà ra. Trời sinh tuổi Ngọ thông minh, nên đôi khi bạn không chịu lắng nghe lời khuyên can của bất cứ ai nên sai lầm càng ngày càng nhiều, khó có thể sửa chữa được, và bạn chính là người phải gánh chịu hậu quả chứ không phải ai khác.

Thêm vào đó, do tính tình bộc trực nóng nảy, nông nổi cũng khiến bạn khó có thể tỉnh táo và sáng suốt như bình thường, hậu quả là phong độ giảm sút, khó đạt được mục tiêu đề ra. Đây chính là thời điểm này, bản mệnh còn dễ mất tiền vì những chuyện không đâu trong thời điểm tiền bạc thu về cũng chẳng được bao nhiêu.

Những con giáp TIN NGƯỜI QUÁ ĐÁNG, cần đề phòng TIỂU NHÂN, tránh bị LỢI DỤNG, dẫn tới TIỀN MẤT TẬT MANG - Ảnh 2

Tuổi Ngọ cần cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Với những tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể sẽ đưa ra những tính toán sai lầm khiến bạn phải trả giá đắt, thậm chí thua lỗ là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, tránh để kẻ tiểu nhân tiếp cận để lừa gạt tiền bạc nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Các con giáp kiếm tiền DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY, đường CÔNG DANH rộng mở, NẰM TRÊN ĐỐNG BẠC, hốt hoài KHÔNG HẾT trong tháng 5/2022

Các con giáp kiếm tiền DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY, đường CÔNG DANH rộng mở, NẰM TRÊN ĐỐNG BẠC, hốt hoài KHÔNG HẾT trong tháng 5/2022

Vào tháng 5/2022, nhờ được quý nhân phù trợ nên người tuổi này sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền, đường công danh sự nghiệp mở rộng.

Xem thêm
Từ khóa:   #Tử vi 12 con giáp tử vi tam tai tử vi 2022 Tử vi Nhâm Dần 2022 Xem bói tử vi 12 con giáp tử vi tâm linh tâm linh tử vi ền mất tật mang tiểu nhân lợi dụng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông