PHẠM TIỂU NHÂN cuối tháng 3/2022 khiến công việc lâm vào bế tắc, vướng hoạ THỊ PHI, cẩn trọng RƯỚC HOẠ vào thân

Tuổi Tý là con giáp phạm tiểu nhân nửa cuối tháng 3/2022, vận khí của người tuổi Tý có dấu hiệu sa sút khá rõ trong khoảng thời gian này. Công việc đang trên đà ổn định bỗng lao dốc, điều tiếng thị phi rất dễ xảy ra.

Con giáp này đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí xuất hiện kẻ tiểu nhân cướp công đoạt sức. Chính vì thế, thời gian này bạn cần hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, đề phòng kết nhầm bạn xấu mà thiệt thân.

Không chỉ công việc không như ý, bạn còn dễ bị mất đồ hay bất tiền bạc do sự bất cẩn của bản thân. Hung họa bủa vây đòi khỏi những chú Chuột phải thật sự tỉnh táo.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của những người sinh năm Ngọ sẽ trì trệ, mọi việc tiến triển ì ạch và dường như những rắc rối đó lại xuất phát từ yếu tố con người mà nên. Chính vì thế, bản mệnh cần hành sự hết sức thận trọng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh lo chuyện bao đồng để tránh vướng họa thị phi, lợi bất cập hại.

Trong nửa cuối tháng 3 này, tiểu nhân không chỉ giở trò ném đá giấu tay, đứng trong tối để rình rập thừa cơ hãm hại người tuổi Ngọ mà còn gây đủ trò cạnh tranh gay gắt.

Những vấn đề bất lợi xảy ra bất ngờ khiến cho những người tuổi Ngọ không kịp có sự chuẩn bị, chỉ còn cách đương đầu trực diện. Bởi vậy, con giáp này mất khá nhiều thời gian để xử lý, nhiệm vụ bị đình trệ, kém hiệu quả, sự tín nhiệm có thể giảm sút, cơ hội thăng tiến ngày càng thu hẹp.

Hơn nữa, đào hoa xấu còn xuất hiện xen vào giữa quan hệ vợ chồng người tuổi Ngọ. Bản mệnh có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác giới trong cả công việc lẫn cuộc sống nên rất dễ khiến gia đình lục đục.

Tuổi Dậu

Do bị hung tinh ảnh hưởng, người tuổi Dậu không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu.

Dù bản thân luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình.



Trong tháng có thể phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh, do đó bản mệnh cần thận trọng khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèo, đừng để “sai một ly đi một dặm”.

Tuổi Dậu cần suy nghĩ lạc quan, tích cực.

Người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi “giao trứng cho ác”.



Cách tốt nhất để vượt qua khoảng thời gian này là suy nghĩ lạc quan, tích cực, đừng để những cảm xúc tiêu cực kéo tụt hiệu quả công việc.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.