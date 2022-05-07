3 con giáp sắp bẫy tiểu nhân trong 3 tuần tới: Dễ nghèo suốt kiếp, không cẩn thận TRẮNG TAY như chơi

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón một tuần có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong tháng 4 này. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Dậu

Công việc vẫn đều đều. Mới đầu năm nên mọi thứ chưa đến mức dồn dập, bạn cũng chưa vội triển khai kế hoạch ngay lúc này. Thời điểm này bạn vẫn có thể cho phép bản thân được đủng đỉnh nhưng không có nghĩa là bỏ bê công việc hoàn toàn đấy nhé.

Sức khỏe cũng cần phải được lưu tâm hơn trong tuần này. Có vẻ như dù đã quay trở lại công việc thì con giáp này vẫn đang trong không khí những ngày Tết. Bạn còn một danh sách dài những buổi tiệc cần tham gia hay tích cực tham gia các chuyến đi du xuân. Vẫn biết tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng vui thôi đừng vui quá kẻo hại thân bạn nhé.

Ở phương diện tình cảm, tuần này giữa hai bạn có thể xuất hiện một số bất đồng, khiến cả hai hiểu lầm nhau. Đừng ngần ngại là người chủ động nhún nhường, xuống nước xin lỗi khi có mâu thuẫn xảy ra. Điều này không có nghĩa bạn là người sai hay nhu nhược, mà cho thấy bạn thực sự trân trọng mối quan hệ này và không muốn nó kết thúc vì bất cứ lý do gì.

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