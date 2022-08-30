3 con giáp phất nhất tháng 9: Sự nghiệp như diều gặp gió, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ, ngồi yên tiền bạc cũng tự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 07:05

3 con giáp này sẽ lên một tầm cao mới trong tháng 9.

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người hào phóng, nghiêm túc, năng động và dũng cảm. Trong công việc và sự nghiệp, họ có chí tiến thủ rất cao, khi đặt ra mục tiêu nào rồi sẽ dốc sức theo đuổi đến cùng.

Bắt đầu từ đầu tháng 9, vận may sẽ đến với người tuổi Ngọ. Nhờ có sao lành chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ lên như diều gặp gió, tài vận vượng phát, vạn sự như ý. Mặt khác, đây cũng là thời kỳ mở đầu cho con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ, nên cần phải tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Nếu chăm chỉ và nỗ lực, trong năm nay sẽ được thăng quan tiến chức, thu nhập cũng tăng mà gia đình hòa hợp, yên ấm.

3 con giáp phất nhất tháng 9: Sự nghiệp như diều gặp gió, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ, ngồi yên tiền bạc cũng tự kéo đến - Ảnh 1
Bắt đầu từ đầu tháng 9, vận may sẽ đến với người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được ví như "phượng hoàng" với tính cách hào sảng, năng động và thái độ chỉn chu trong công việc. Họ không bao giờ là người "ngồi yên đợi sung rụng" mà muốn gì sẽ tìm mọi cách, nỗ lực để đạt được nó, nếu không có cơ hội thì sẽ chủ động tạo ra cơ hội.

Trong tháng 9, với sự tự tin và không ngừng nỗ lực thì cuộc sống của người tuổi Dậu chắc chắn sẽ ngày càng suôn sẻ. Người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, thăng tiến không tưởng và kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh thông minh, tháo vát và vô cùng quyết đoán, linh hoạt trong công việc. Nhờ năng lực của mình, họ có thể xuất sắc đạt được các mục tiêu sự nghiệp vào tháng 9 này.

Thời gian trước có nhiều khó khăn xong từ đầu tháng 9 trở đi, người tuổi Thân sẽ càng phát huy được các thế mạnh của mình trong công việc, được người thân thiết xung quanh hỗ trợ. Sự nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, vận may ập đến liên tục. Nhờ vậy, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện lên một tầm cao mới.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời

Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời

Nhờ ơn thần tài, 2 ngày cuối tháng 8 tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ là những con giáp may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi.

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