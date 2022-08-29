Dự đoán tình duyên ngày 30/8/2022: Sửu tạm biệt mối tình đã qua, Thìn hãy chủ động tỏ tình vì cơ hội "thắng lớn" đang nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:37

Dự đoán thứ Ba ngày 30/8/2022: Sửu hãy tạm biệt mối quan hệ đã qua. Thìn hãy chủ động tỏ tình với người mình thích.

Tuổi Sửu

Tình cảm: Vận may tình cảm hôm nay vẫn tốt, hãy tạm biệt những mối quan hệ đã qua, kết giao với một số người khác phái mới nhé, tôi tin rằng bạn có thể sớm bắt đầu một mối quan hệ mới.

Duyên phận là một điều vô cùng tuyệt vời, có người gặp nhau sẽ tìm được người phù hợp nhất, cũng có người dù cố hết sức theo đuổi đến mấy cũng không thể đến được với nhau.

Sự nghiệp: Trong công việc hôm nay thích hợp giao tiếp với mọi người, đầu óc rất sáng suốt nên thích hợp làm một số kế hoạch và việc khác, đồng thời bạn cũng có chủ kiến ​​và đầu óc sáng suốt khi bàn chuyện làm ăn với mọi người, nên thực hiện sử dụng tốt nó trong công việc ngày hôm nay.

Con số may mắn: 2, 6, 9

Màu sắc may mắn: Đỏ, Trắng, Đồng

Dự đoán tình duyên ngày 30/8/2022: Sửu tạm biệt mối tình đã qua, Thìn hãy chủ động tỏ tình vì cơ hội 'thắng lớn' đang nằm trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tình cảm: Mối quan hệ hôm nay vô cùng suôn sẻ, hãy chủ động tỏ tình với người mình thích, biết đâu lại có thể nắm tay nhau thực sự và thành công. Và ngay cả khi bị từ chối, đó cũng không phải là một tổn thất lớn.

Với tuổi Thìn, con giáp này không quá quan trọng tiền tài, vật chất, với họ đó chỉ là thước đo ban đầu, nhưng khi đôi bên đã thắm thiết và thấu hiểu, chia sẻ cho nhau thật sự, điều họ cần là sự chân thành và viên mãn thật sự đến từ trái tim.

Sự nghiệp: Vận trình công việc ở mức trung bình khá, cơ hội trong sự nghiệp không có nhiều, dễ gặp phải đối thủ cạnh tranh. Cơ hội làm giàu trong ngày hôm nay không có nhiều, đề phòng hao tiền tốn của.

Con số may mắn: 0, 3, 6

Màu sắc may mắn: Đỏ, Lục lam, Xanh lục

Dự đoán tình duyên ngày 30/8/2022: Sửu tạm biệt mối tình đã qua, Thìn hãy chủ động tỏ tình vì cơ hội 'thắng lớn' đang nằm trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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