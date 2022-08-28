Trẻ sinh trúng 3 khung giờ Âm lịch: Có sao MAY MẮN chiếu mệnh, hưởng LỘC trời ban, càng lớn càng SUNG TÚC, tiền tiêu mãi không hết

Mỗi người sinh ra đều mang số mệnh khác nhau. Có người sinh ra vào đúng giờ đẹp, gặp may mắn hơn những người khác. Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ gặp may mắn trong cuộc sống.

Bên cạnh con giáp thì giờ sinh, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và cuộc sống của mỗi người.

Đứa trẻ sinh ra vào khung giờ Tý Âm lịch bẩm sinh thông minh, tinh tế, tiết kiệm, can đảm và mưu lược. Các bé có có một tính cách tốt bụng, ôn hòa. Hầu hết những đứa trẻ này đều sinh ra trong những gia đình bình thường, không có hậu trường giàu có, danh tiếng để dựa vào.

Mọi thứ họ đạt được sau này đều dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực của chính bản thân họ.

Tuy nhiên, đứa trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này là người có can đảm và nhiều tham vọng. Khi lớn lên, họ được các sao may mắn chiếu mệnh, do đó gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp phát đạt hoặc có triển vọng trở thành người thành đạt.

Hơn nữa, cả đời họ có vận số rất tốt, được quý nhân phù hộ độ mệnh, số mệnh giàu sang phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ Thân Âm lịch (từ 15 giờ đến 17 giờ)

Đứa trẻ sinh ra vào khung giờ Thân Âm lịch có tính cách hóm hỉnh và thông minh, cương nghị. Chúng cũng là người có năng lực sáng tạo khi lớn lên.

Nhờ sự thông minh và dũng cảm, những đứa trẻ này dám thử sức ở nhiều ngành nghề và môi trường. Vì vậy bất kể anh ta đi đến nơi nào thì cũng dễ dàng trở thành người nổi bật và nắm quyền lực trong tay.

Từ nhỏ, họ đã được phù hộ, hiếm khi gặp được thất bại lớn trong cuộc đời. Dù đôi khi họ trải qua bão tố nho nhỏ thì cũng lập tức có quý nhân xuất hiện, hỗ trợ kịp thời lúc nguy cấp. Càng lớn lên, sự nghiệp của họ càng hanh thông, kéo theo sự thịnh vượng và giàu có.

Hiện tại, lợi nhuận sẽ đến mỗi ngày và chắc chắn sẽ dẫn đến thành công, gặt hái được sự giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ Ngọ Âm lịch (11:00 - 13:00)

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, khung giờ Ngọ Âm lịch (11:00 - 13:00) là khoảng thời gian ánh mặt trời tỏa chiếu huy hoàng, thậm chí gay gắt nhất.

Vì vậy, trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này cũng thông minh bẩm sinh và giàu nhiệt huyết. Họ cũng mang số mệnh giàu sang, phú quý nên dù xuất thân nghèo hèn cũng không ngừng vươn lên.

Người sinh vào khung giờ Âm lịch này được dự báo rất tài năng, nhiều tài lẻ cũng như có nhiều tật xấu. Họ là người cầu tiến, cầu toàn trong công việc.

Khi trưởng thành, họ được dự báo sẽ thành đạt, giữ chức vụ cao trong cơ quan, tổ chức họ làm việc. Cha mẹ có con sinh khung giờ Ngọ Âm lịch cũng nhận nhiều phúc báo, có sự nghiệp phát đạt, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, phúc khí nhiều vô kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.