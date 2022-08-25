Vận số trong hạn tam tai, Thân – Tý - Thìn nên làm gì để tránh gặp tiểu nhân, xui rủi bám lấy khiến cơ hội cứ bị vụt mất khỏi tay

Trong ba năm tam tai, người bị hạn thường hay gặp những chuyện không may mắn, không suôn sẻ. Dưới đây là một số việc xấu có thể xảy ra mà bạn cần biết để có cách kiêng kỵ, phòng chống để giảm thiểu hậu quả:

Theo quan niệm của ông bà ta từ xưa, hạn tam tai được hiểu đơn giản là tai họa 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi và cứ 12 năm lại diễn ra một lần. 3 năm tam tai thường được coi là 3 năm xấu đối với mỗi người, năm đầu nhẹ nhất, năm giữa nặng nhất và năm cuối là năm để hồi phục. Tam tai thường không tính theo tuổi cố định, không tính theo năm sinh mà tính theo con giáp. Vào năm hạn tam tai, người gặp hạn sẽ thường gặp nhiều khó khăn, khốn đốn, luôn cảm thấy bế tắc.

Hạn tam tai vào năm đầu tiên có thể khiến cho các tuổi Thân, Tý, Thìn rơi vào tình cảnh khốn đốn về mọi mặt. Nếu trong gia đình có cả vợ và chồng rơi vào hạn tam tai thì càng thêm mệt moit, muộn phiền.

Tam tai thường ảnh hưởng chủ yếu đến các vấn đề tài chính và công việc, ảnh hưởng ít hơn đến chuyện tình cảm và gia đình, mức độ thường tăng - giảm theo năm:

Với tuổi Thân: Họ sẽ có một năm 2022 vất vả về mọi mặt. Công việc khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, kinh doanh buôn bán cũng không thuận lợi, có dấu hiệu bị hao tài, tốn của. Ngoài ra, người tuổi Thân phải đề phòng tiểu nhân, trộm cắp. Gia đạo trong năm đầu tam tai cũng khong êm ấm, dễ cãi vã, xung đột.

Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tý: Gặp nhiều khó khăn trong mọi chuyện. Việc kinh doanh thì bết bát, dễ thất thu. Chuyện tình cảm cũng không được êm ấm, thường xuyên cãi vã, to tiếng, sức khỏe cũng bị sụt giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Thìn: Công việc có chút khởi sắc hơn năm cũ nhưng cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi hạn tam tai. Những người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung thì vào năm 2022 này, các tuổi Thân, Tý, Thìn nên an phận, không nên đầu tư, khởi sự việc gì mới để tránh gây thất thoát, tiền mất tật mang.

Những điều kiêng kị khi gặp hạn Tam tai

Để hạn chế những tai họa xảy ra trong 3 năm hạn, từ xa xưa, ông bà ta đã đút kết lại một số kinh nghiệm để tránh. Đó là những kiêng kị bất thành văn trong dân gian như: hạn chế đưa ra các quyết định trọng đại như cưới xin, xây dựng nhà cửa, đầu tư, hùn vốn mạo hiểm, khởi nghiệp,… Bên cạnh đó, việc hạn chế đi đến những nơi có nước như đi tắm suối, biển cũng ngầm được hiểu để tránh.

Ảnh minh họa: Internet

Nên làm gì trong những năm tam tai

Bên cạnh việc kiêng cữ, không nên làm một số việc nêu trên, thì bạn cũng nên tự mình cố gắng vượt qua những khó khăn đó. Tam tai là gì không đáng sợ, quan trọng là bạn phải biết cách đối mặt với nó, tự cải thiện bản thân để vượt qua 3 năm tam tai đó.

Làm việc thiện

Đây là một điều cần thiết, cũng là một cách hóa giải hạn tốt. Giúp đỡ mọi người sẽ khiến tâm trạng cảm thấy thoải mái, thư thản và bình tâm. Làm việc tốt thì sẽ được đền đáp. Vậy nên chỉ cần tâm bạn hướng thiện thì ắt sẽ được phúc báo.

Suy nghĩ tích cực

Dù có việc gì xảy ra, suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ lan tỏa một nguồn năng lượng mới, khác biệt, vui tươi giúp cho những vấn đề đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thay đổi một xíu trong cách nhìn nhận sự việc đó thì đã một phần nào đó gợi mở cho bạn một hướng giải quyết tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Quản lý chi tiêu

Thông thường những người bị hạn tam tai sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Do đó, quản lý chi tiêu là một việc làm thiết thực và hữu ích nhất. Cần sắp xếp các mục chi tiêu hợp lý, mục nào là cần thiết nhất thì mua, các đồ vật không nhất thiết phải chi thì nên hạn chế.

Cẩn thận đi đứng

Thận trọng trong việc di chuyển, tham gia giao thông là việc nên làm. Bởi nếu không thì sẽ dễ gặp sự cố, tai nạn không đáng có. Luôn trong tình trạng cẩn trọng để bảo vệ bản thân và cả những người xung quanh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.