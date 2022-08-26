Qua cơn bĩ cực - top 4 con giáp làm ăn thắng lớn, "giàu nứt đố đổ vách tuần tới" (29/8-4/9)

Với người làm ăn kinh doanh, nếu đang ấp ủ một kế hoạch làm ăn kinh doanh nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như thế này, bởi xác suất thành công, thu về tiền tài dư dả là khá cao.

Bước sang tuần mới, tuổi Dần may mắn có sao Tử Vi chiếu mệnh nên vận trình có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình.

Con giáp phát tài tuần này hãy cứ tự tin vào năng lực của mình bởi sự cố gắng của bạn luôn được cấp trên nhìn thấy và sẵn sàng dành cho bạn khoản thưởng tương xứng.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể bắt đầu một trải nghiệm mới, thử thách bản thân với những điều mới mẻ thú vị hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn và tiến tới những cái đích cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Mùi

Sao Dịch Mã xuất hiện, tuổi Mùi có một tuần khá bận rộn khi công việc tăng cả về khối lượng lẫn áp lực, nhưng đồng thời, tiền lương, tiền lãi vì thế cũng có dấu hiệu tăng theo.

Thời gian trước đó, người làm công ăn lương được giao thêm trọng trách. Điều này thể hiện sự tin tưởng của cấp trên dành cho bạn, vì thế mà bạn cần cố gắng hết sức để hoàn thành.

Chẳng có con đường tới thành công nào trải sẵn đầy hoa hồng, muốn đạt được điều mình muốn thì bản mệnh phải chấp nhận trả giá bằng chính thời gian và công sức của mình. Bạn chỉ cần nỗ lực và cống hiến một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

Tài lộc trong tuần cũng được đánh giá là khá vượng với người kinh doanh buôn bán. Bạn tìm được những mối khách hàng hoặc đối tác khá chất lượng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. Song dù túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh vẫn lên lưu ý tới các khoản chi tiêu, cần hạn chế mua sắm ngẫu hứng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Thân

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân nhờ sao Thái Dương độ mệnh nên diễn ra rất suôn sẻ. Con giáp này làm việc năng suất, chất lượng, hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bạn đều được hoàn thành xuất sắc và đúng hẹn.

Với những biểu hiện xuất sắc này, càng xông xáo bạn càng dễ được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách và nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Tất nhiên, các khoản lương, khoản thưởng tăng cao theo cũng là điều không thể thiếu.

Đường tài lộc của người làm kinh tế cũng được dự báo khá vượng. Bản mệnh tìm được hướng đi mới và không ngại là người dẫn đầu xu hướng, nhờ vậy mà bạn luôn đi trước các đối thủ một bước.

Nhờ túi tiền rủng rỉnh mà con giáp phát tài tuần này không cần phải quá chi ly tính toán trong việc mua bán, sắm sửa, thậm chí là đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất đều trở nên suôn sẻ hơn nhờ bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp, bạn bè nhiệt tình, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần.

Tuần này, chỉ riêng khoản tiền thưởng thôi cũng đủ để bạn dư dả thoải mái mua sắm, tận hưởng cuộc sống.

Nếu sắp xếp được thời gian, bạn cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng nghề tay trái. Dù vất vả và phải hi sinh thời gian cá nhân nhưng bù lại tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, thoải mái hơn.

Chuyện buôn bán kinh doanh cũng thu về nguồn lợi nhuận khá cao. Trong tuần nghỉ lễ thế này, khi mọi người đều vui chơi, hưởng thụ thì bạn vẫn nhiệt tình với công việc của mình. Thậm chí, bạn còn khẳng định được vị thế của mình, khiến việc làm ăn từ nay về sau ngày càng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.