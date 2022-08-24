Bí quyết xem tướng đàn ông chọn chồng yêu chiều hết nấc, chị em nhanh tay học hỏi ngay

Khi yêu đương, chỉ cần anh ấy chiều chuộng và hai người nảy sinh tình cảm chân thành nhưng khi tiến tới hôn nhân, quyết định cùng chung sống dưới một mái nhà thì các cô gái thường cân nhắc tới yếu tố hòa hợp. Yêu nhau nhưng không hợp nhau thì sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không đảm bảo hạnh phúc.

Xem tướng đàn ông chọn chồng tốt, ngày nay khi các nàng tiến tới hôn nhân với một ai đó sẽ không đơn giản chỉ là người ấy có điều kiện kinh tế tốt, hoàn cảnh gia đình vững vàng hay yêu đương thắm thiết mà còn đặc biệt chú trọng tới việc chàng có quan tâm săn sóc và hiểu ý hay không.

Nam giới sở hữu bộ râu quai nón và mũi to là tướng mạo hiền lành, phúc đức, thấu hiểu tâm lý người khác và cư xử rất dịu dàng. Râu quai nón là dấu hiệu của người đàn ông thành thục, trưởng thành chín chắn chứ không non nớt công tử, thích được chiều chuộng. Người này biết cách chăm sóc và sẵn lòng chăm sóc cho mọi người, nhất là người thân của mình.

Người đàn ông có tấm lòng ấm áp, bao dung, tinh tế, biết hiểu ý sẽ là điểm tựa cho cuộc sống gia đình. Thế nên xem tướng đàn ông chọn chồng cũng là một cách khá hay đấy, cùng tham khảo nhé.

Trong nhân tướng học, mũi ngoài đại diện cho tài vận còn tượng trưng cho tính cách, độ rộng rãi phóng khoáng của ngươi đàn ông. Mũi to tức là người thoải mái, bao dung, không so đo tính toán thiệt hơn. Người này đối nhân xử thế đúng mực, đối xử với nữ giới vừa nhường nhịn vừa sáng suốt, thấu hiểu chân thành, có thể dung túng cho cô gái của mình.

Thêm vào đó, đàn ông mũi to có năng lực kiếm tiền nên lấy người này không phải to toan gánh vác kinh tế, ít bôn ba vất vả. Chàng sẽ là người đứng mũi chịu sào, chăm lo vợ con và không để người phụ nữ của mình phải chịu khổ.

Công danh của người này cũng không tồi, biết đâu lấy chàng còn trở thành mệnh phụ phu nhân đấy.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông có trán rộng, mắt to

Xem tướng đàn ông tốt, người mắt to thì từ tính cách tới nhân cách đều có ưu điểm. Người này ổn định, bình tĩnh, có khí chất vững vàng, không dễ phát giận hay nổi nóng với người khác.

Hơn nữa, sở hữu đôi mắt to thể hiện trí lực cao, có tài năng cùng trí tuệ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người có mắt sáng rõ, to tròn biểu trưng cho nội tâm vui vẻ và chân thành.

Xem tướng khuôn mắt, trán hay còn gọi là thiên đình, phần đại diện cho sự nghiệp của người đàn ông. Trán cao cho thấy người này có năng lực làm việc mạnh, khả năng đạt được thành tựu trong sự nghiệp; đồng thời cũng là người giàu tình cảm, có nhiều tình thương, biết lý lẽ nên thường ân cần, nhất là trong tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông có tai dày, môi dày

Xem tướng mặt đàn ông, chọn chồng không thể bỏ qua hai nét đặc biệt trên khuôn mặt là tai và môi. Đàn ông môi dày tuy bản thân không quá hiểu ý hay tế nhị nhưng lại là người kiên trì nhẫn nại và biết tự điều chỉnh mình. Chàng có thể lắng nghe và chăm chú quan sát người khác để rút kinh nghiệm, thu thập thông tin.

Khi ở cạnh bên anh chàng càng lâu thì chàng sẽ càng học được cách đoán ý, nỗ lực làm cho người yêu, bạn đời vui vẻ hài lòng, là chỗ dựa tốt cho nàng. Vì vậy mà chàng trai có tướng mạo như thế này thường tới năm hai mươi tuổi sẽ trở thành nam thần trong lòng các cô gái, được yêu mến và theo đuổi rất nhiều.

Đàn ông tai dày là người có phúc khí, che chở cho vợ con, làm trụ cột gia đình. Người này cũng đặc biệt hiền lành, chịu khó, sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tích được nhiều phúc nghiệp. Vì thế khi chọn chồng đừng bỏ qua anh chàng sở hữu nét tướng cách đại cát này.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng đàn ông chọn chồng là một trong số những cách thức phụ trợ mà các cô gái có thể tham khảo thêm để chọn lựa được người bạn đời hoàn hảo, xây dựng hạnh phúc lâu dài viên mãn. Tâm sinh tướng, người có tướng đẹp báo hiệu tâm trong sáng nên hãy để ý nhé.