5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 15:27

Nhân tướng học chỉ ra 5 nét tướng mặt người có đường sự nghiệp tốt, công danh xán lạn, làm gì cũng thành công, bạn có nét nào trong 5 nét sau không?

Lông mày dài quá mắt

Lông mày dài quá mắt là chủ về phú quý, đại diện cho sự giàu có, nếu chân mày rộng và phẳng, nó tượng trưng cho sự nghiệp thành công và cuộc sống sung túc.

Nếu người có khuôn mặt vuông chữ điền thêm hàng lông mày dài thì sự nghiệp của người ấy càng thêm vững vàng, hưng vượng, chuẩn tướng mặt người có đường sự nghiệp tốt.

Trong cuộc sống, những người có tướng mày này chỉ số thông minh cao, năng lực học tập tốt, trước khi làm việc gì cũng lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng.

Nam hay nữ mà có lông mày dài thì không nên cạo bớt đi kẻo phá lộc, khó làm ăn, hay bị tiểu nhân dòm ngó đến. 

5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Môi dày

Nhiều người thành công trong sự nghiệp nhờ có miệng rộng và môi hơi dày hơn người bình thường. Đặc biệt là một số ca sĩ, người dẫn chương trình, những người có tướng miệng như vậy nói rất hay và thông minh, điều này khiến mọi người rất sẵn lòng hợp tác với họ.

Người có tướng mạo này cũng là người có phúc khí, ăn nên làm ra, vượng phu ích tử, sự nghiệp phát đạt, hợp với kinh doanh buôn bán hoặc làm truyền thông.

5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mũi đầy đặn, sống mũi cao

Những người có dáng mũi cao, phần chóp mũi đầy đặn, lỗ mũi kín là ước mơ của bao người khi xét về mặt thẩm mỹ.

Hình dáng mũi này không chỉ là tiêu chuẩn của cái đẹp mà còn là dáng mũi giàu sang, phú quý. Ở thời xưa, đa phần những người sở hữu dáng mũi này đều có chức vị cao, tài giỏi, thông minh hơn người.

Xem mũi đoán bản chất thấy những người như vậy có tính cách tương đối ngay thẳng, trong công việc khá uy tín, vững vàng, tự tin.

Họ quen biết khá nhiều người trong xã hội, làm việc gì cũng chí hướng, sự nghiệp và học hành sẽ phát đạt, dần dần sẽ trở nên giàu có và có chỗ đứng trong xã hội.  

 

5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt thanh mảnh, tinh tường

Theo tướng mặt người có đường sự nghiệp tốt, người có đôi mắt thon và dài nhìn chung là người đa mưu túc trí, nếu đôi mắt sắc sảo thì người đó là người tháo vát, nhạy bén, tiếp thu nhanh, khôn ngoan hơn người.

Người chủ của cặp mắt này, khí chất khí sắc đều hơn người, ngoại hình diễm lệ, tính tình hướng nội. 

Nam hay nữ mà mang đôi mắt này thì có tầm nhìn xa trông rộng trong sự nghiệp, nắm bắt tương đối chính xác về hướng đi trong tương lai, mọi việc đều nằm trong kế hoạch và suy tính thấu đáo của bản thân.

Họ thường được lãnh đạo trọng dụng trong sự nghiệp, địa vị dần được nâng cao, nếu tự mình lập nghiệp thì tài vận sẽ dần mở rộng, không dễ gặp sóng gió, sự nghiệp thăng hoa.

Nhược điểm của người này là hơi lạnh lùng, không biết thể hiện cảm xúc, thiếu tình cảm của người thân, hay tủi hờn cô đơn, phải đến sau 35 tuổi mới cải thiện được.

5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tai to, dái tai dày

Theo nhân tướng học, người có tai to thường là những người năng nổ, nhiệt tình, luôn tràn đầy sức sống và sống trường thọ. Người này rất nhanh nhẹn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi làm bất cứ việc gì. Bên cạnh đó, họ cũng là người biết lắng nghe, không bảo thủ.

Đường nét đôi tai càng rõ thì càng thông minh, năng động, tỉnh táo, sống rất lý trí và có khả năng phán đoán tốt, từ nhỏ đã có thành tích tốt trong học tập, lớn lên được quý nhân nâng đỡ, công việc xán lạn.

Người có dái tai dày mà cộng thêm tai to thì phúc khí ổn định, trong sự nghiệp có quý nhân phù trợ, có quý nhân phù trợ nên trong sự nghiệp cũng không cần phải vất vả, chỉ cần biết điều, chăm chỉ làm việc thì sự nghiệp của họ sẽ được cải thiện.

Dái tai nên ngả về phía trước, giống như hòn ngọc sáng hướng ra biển, rủ xuống bờ vai là tướng tai đẹp nhất. 

Những người như vậy thuộc tuýp người may mắn hơn người khác trong sự nghiệp, buôn bán kinh doanh làm ăn phát đạt, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

5 nét tướng mặt chỉ thấy ở những người có đường sự nghiệp đẹp, tài vận thăng hoa, suốt cuộc đời luôn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, bạn có được nét nào không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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