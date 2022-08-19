Tử vi Quý Mão 2023: 3 con giáp dính Kế Đô làm gì cũng quay vào ô xui rủi, 2 con giáp lại gặp được tài vận, sự nghiệp không ngừng thăng tiến

Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình.

Sao Kế Đô là một hung tinh thuộc 9 Cửu Diệu của niên hạn. Sao này bị xếp vào nhóm mang vận xấu cho cả nam và nữ, nhất là nữ mạng.

Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ.

Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại.

Nữ giới cực kỵ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng.

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3. Quý mão 2023, Sao Kế Đô chiếu mạng con giáp nào?

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão dính sao Kế Đô năm 2023 cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tử vi tuổi Mão năm 2023 chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng họa thị phi đeo bám. Những người tuổi Mão cũng nên hạn chế tính nóng nảy của mình đừng vì chuyện bé xé to mà cuộc sống sẽ dễ gặp những điều không mong muốn. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm càng nên hạn chế những xung khác tranh cãi không đáng có kẻo dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào.

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Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chính là con giáp vướng tam tai năm Quý Mão 2023. Nên về tài chính, tuổi Ngọ có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thân cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình. Đây là năm thứ hai tuổi Ngọ gặp hạn lớn các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Ngọ cần rất chú ý quan tâm.

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Tuổi Dậu

Trong công việc của tuổi Dậu sẽ gặp một số khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Tuổi Dậu trong thời gian này nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vận tải và đặc biệt quan trọng là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe thể chất, thân thể của mình. Đồng thời, trong năm tới sức khỏe của Dậu cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. 2 con giáp như hổ mọc thêm cánh trong Quý Mão 2023

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng bước sang năm 2023, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Năm 2023, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Sửu được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.