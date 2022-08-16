Bước sang tháng Trung Thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp tài vận đi lên, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa “như cá chép hóa rồng”

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 15:43

Đúng vào tháng Trung thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp này càng nhận được phúc lộc trời ban, tài lộc khắp người, giàu sang nức tiếng, sống trong nhung lụa, tiền đổ đầy két

Tuổi Ngọ

 

Tuổi Ngọ thông minh, có tài phán đoán chính xác. Bạn làm gì cũng vạch ra đường lối rõ ràng, ít khi đi sai đường và khiến bản thân phải lâm vào đường cùng. Thời điểm này, gặp những vấn đề nhỏ nhặt khiến bạn buồn phiền. Tuy nhiên những điều đó sẽ nhanh chóng qua đi và đón nhận nhiều tin vui đổ về. Ngọ không bao giờ rơi vào tình trạng trầm uất, buồn rầu.

 

Bước sang tháng Trung thu (tháng 8 âm lịch) bạn không chỉ nhận được nhiều cơ hội làm giàu, mà còn có nhiều nguồn lợi bất ngờ đổ về. Có thể nói thời điểm này bạn không cần phải bôn ba vất vả để kiếm tiền như thời gian trước.

 

Bước sang tháng Trung Thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp tài vận đi lên, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa “như cá chép hóa rồng” - Ảnh 1

Bước qua tháng 8 vận mệnh của người tuổi Ngọ sáng chói như trăng rằm, tiền tài rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

 Tuổi Hợi

Vận thế người tuổi Hợi trong năm 2022 tương đối thuận lợi, rất nhiều việc đều được tổ chức theo đúng kế hoạch, ko gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng thời kì nửa đầu năm, do hung tinh phát tác mà tài vận của con giáp này bị tác động nhất định, thu nhập ko như ý muốn.

 

Bước sang tháng Trung Thu (tháng 8 âm lịch), 3 con giáp tài vận đi lên, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa “như cá chép hóa rồng” - Ảnh 2

 

Nhưng vào dịp Trung thu (tháng 8 âm lịch), lúc sở hữu quý nhân cát tinh “trợ lực, tài vận khởi sắc bừng bừng. Cùng với phúc khí bẩm sinh người tuổi Hợi thu về ko ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này sở hữu thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sở hữu trong thời kì dài.

 

Tuổi Thân

Bước vào tháng 8 âm lịch (tháng Trung thu) là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày cũng được thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra, con giáp này càng thêm vững tâm vào con đường mình đã chọn.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tu-vi.topic'>Tử vi</a> tuổi Thân: Sức khoẻ, tình yêu, công việc tuần mới 26/7 đến 1/8/2021 | Thời Đại

Bắt đầu từ tết Trung thu, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Mùa Trung thu này, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như trăng rằm, tài lộc nhiều vô kể, đi đến đâu tiền theo đến đó, xe tải chở cũng không hết tiền, vui chơi thả ga mua sắm không cần nhìn giá

Mùa Trung thu này, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như trăng rằm, tài lộc nhiều vô kể, đi đến đâu tiền theo đến đó, xe tải chở cũng không hết tiền, vui chơi thả ga mua sắm không cần nhìn giá

Bước sang tháng Trung Thu, 3 con giáp này có khả năng khởi sắc về tài chính, thậm chí là may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh 3 con giáp tử vi trung thu trung thu con giáp tết trung thu 3 con giáp đổi vận

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 43 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 8 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 49 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026