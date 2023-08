Tử vi dự báo cuối tháng 7 âm lịch, Thiên Hoàng chiếu mệnh, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, cuộc sống dư dả, gặp vận đào hoa, thay thời đổi vận, đón lộc nhận tài, tình duyên viên mãn

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng trong khoảng cuối tháng 7 âm lịch và đầu tháng 8 am lịch sắp tới những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Dậu định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Dậu chớ dại bỏ qua.