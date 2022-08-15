Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8), HUNG TINH hội tụ, 3 con giáp gặp “số nhọ”, hao tài tốn của, tiền mất tật mang, tai ương rình rập, tiểu nhân ngáng trở khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh

Mùa hè này vận khí của Dần không vượng, liên tục gặp phải điều không may trong cuộc sống. Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8) chính là khoảng thời gian “đáng sợ” nhất với người tuổi Dần trong năm này.

Có thể nói, sắp tới đây có thể là thời điểm mà người tuổi Tuất cảm thấy vô cùng khó khăn khi các rắc rối cứ liên tiếp ập đến. Tuy nhiên, dù vậy thì bạn cũng chớ nên nghĩ tới chuyện lùi bước hoặc trốn chạy, vì như vậy thì bạn sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ hơn được.

Mâu thuẫn với gia đình, hiểu lầm với đồng nghiệp và những hờn giận ghen tuông với một nửa khiến Dần căng thẳng, áp lực vô cùng. Chẳng những lâm vào cảnh túng thiếu, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị “cắm sừng”, bị người mình yêu thương nhất phản bội khi bản thân đang cùng cực.

Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có nhiều khởi sắc trong thời điểm này. Người làm buôn bán phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, mà bản thân bạn lại chưa tìm được lợi thế cho mình. Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8), có thể bạn còn rơi vào hoàn cảnh thua lỗ, vì thế, hãy cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8). Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

Chuyện làm ăn không tiến triển như ý muốn. Có lẽ bạn cần phải cẩn trọng khi kí kết hợp đồng hoặc làm quen với đối tác mới, chớ cả tin và mong nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.





Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

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