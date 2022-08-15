Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8), HUNG TINH hội tụ, 3 con giáp gặp “số nhọ”, hao tài tốn của, tiền mất tật mang, tai ương rình rập, tiểu nhân ngáng trở khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 03:09

Xui xẻo tìm đến tận cửa nên trong vòng 3 ngày tới các con giáp này sẽ liên tục gặp sự cố bất ngờ, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi.

Tuổi Dần

Mùa hè này vận khí của Dần không vượng, liên tục gặp phải điều không may trong cuộc sống. Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8) chính là khoảng thời gian “đáng sợ” nhất với người tuổi Dần trong năm này.

Mâu thuẫn với gia đình, hiểu lầm với đồng nghiệp và những hờn giận ghen tuông với một nửa khiến Dần căng thẳng, áp lực vô cùng. Chẳng những lâm vào cảnh túng thiếu, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị “cắm sừng”, bị người mình yêu thương nhất phản bội khi bản thân đang cùng cực.

Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8), HUNG TINH hội tụ, 3 con giáp gặp “số nhọ”, hao tài tốn của, tiền mất tật mang, tai ương rình rập, tiểu nhân ngáng trở khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dần gặp không ít rắc rối trong vòng 3 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Có thể nói, sắp tới đây có thể là thời điểm mà người tuổi Tuất cảm thấy vô cùng khó khăn khi các rắc rối cứ liên tiếp ập đến. Tuy nhiên, dù vậy thì bạn cũng chớ nên nghĩ tới chuyện lùi bước hoặc trốn chạy, vì như vậy thì bạn sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ hơn được.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tu-vi.topic'>Tử vi</a> tuổi Tuất năm 2021: Đề phòng tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp tài tộc bất ổn | Tin tức Online

Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có nhiều khởi sắc trong thời điểm này. Người làm buôn bán phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, mà bản thân bạn lại chưa tìm được lợi thế cho mình. Trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8), có thể bạn còn rơi vào hoàn cảnh thua lỗ, vì thế, hãy cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi trong vòng 3 ngày tới (15/8-18/8). Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

Chuyện làm ăn không tiến triển như ý muốn. Có lẽ bạn cần phải cẩn trọng khi kí kết hợp đồng hoặc làm quen với đối tác mới, chớ cả tin và mong nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Tử vi tổng quan tuổi Hợi

Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, 

Cảnh báo: Trong 49 ngày tới, 3 con giáp gặp nạn Tam Tai, hung tin quấy phá, khốn khó đủ đường, gặp xui xẻo đủ đường, làm đâu hỏng đó

Cảnh báo: Trong 49 ngày tới, 3 con giáp gặp nạn Tam Tai, hung tin quấy phá, khốn khó đủ đường, gặp xui xẻo đủ đường, làm đâu hỏng đó

Dự đoán tử vi cho biết trong 49 ngày tới những con giáp này nên thận trọng trong công việc do phạm Tam Tai, vận thế trắc trở, không được thuận lợi như mong muốn.

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