Tuần mới từ ngày (15/8 – 21/8), hung tin tin chiếu mệnh, 3 con giáp dễ gặp họa thị phi, hao tài tốn của, sự nghiệp khó khăn bị kẻ tiểu nhân ném đá sau lưng, vu oan hãm hại

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 02:15

Hung tinh vây quanh, Top 3 con giáp xui xẻo nhất tuần mới (15/8 – 21/8), vận trình ảm đạm, nên các tuổi dưới đây hết sức đề phòng kẻo vướng phải họa, gánh chịu không ít đắng cay.

Tuổi Tý

Tuần mới từ ngày (15/8 – 21/8), là một tuần đầy thách thức đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương cần chú ý cách cư xử với mọi người nếu không muốn gây thù chuốc oán, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt tìm cách hãm hại.


Dù việc làm ăn kinh doanh tiến triển tương đối thuận lợi, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khá triển vọng, lại thêm tính cần cù, không ngại xông pha, khiến tiền đổ vào túi khả quan hơn khoảng thời gian trước đó, nhưng đồng tiền lại không ở trong túi của bạn lâu.

Tuần mới từ ngày (15/8 – 21/8), hung tin tin chiếu mệnh, 3 con giáp dễ gặp họa thị phi, hao tài tốn của, sự nghiệp khó khăn bị kẻ tiểu nhân ném đá sau lưng, vu oan hãm hại - Ảnh 1
Tuần mới của người tuổi Tý khá ảm đạm do Thương Quan soi chiếu.(Ảnh minh họa: Internet)

Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, chân thành và rất biết điều trong ứng xử hàng ngày. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Dậu liên tục bị bạn bè hãm hại, trầy trật lắm phen. Dậu càng thành công, càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng bị ganh ghét, đố kỵ và nói xấu sau lưng.

Trong tuần mới từ ngày (15/8 – 21/8), vì bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này phải đối diện với rất nhiều khốn khó trong công việc. Tài lộc cực kém, hao tài tốn của, sự nghiệp lao dốc khiến Dậu sầu tư đến mức lâm bệnh.

Tuần mới từ ngày (15/8 – 21/8), hung tin tin chiếu mệnh, 3 con giáp dễ gặp họa thị phi, hao tài tốn của, sự nghiệp khó khăn bị kẻ tiểu nhân ném đá sau lưng, vu oan hãm hại - Ảnh 2

Người tuổi Tị

Theo tử vi tuần mới ngày (15/8 – 21/8) người tuổi Tị này cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, khiến cho vận trình sa sút. Bản mệnh đảm nhận nhiều trọng trách, nhưng vô tình cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh. Phàm những chuyện chưa từng làm qua chớ nên tự cho mình là đúng mà cần phải xem xét kĩ tình hình, tham khảo ý kiến của người đi trước rồi mới hành động.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tu-vi.topic'>Tử vi</a> tuổi Tỵ: Tình yêu, công việc, sức khoẻ tuần mới 12/7 đến 18/7/2021 | Thời Đại

Nhưng tuổi Tị cũng không được tin người quá mức, nếu không dễ bị kẻ tiểu nhân làm cho u mê, bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Lúc đó chẳng những công việc không được suôn sẻ mà uy tín cũng bị tổn hại, tiền bạc cũng hư hao không ít.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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