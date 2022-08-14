Đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài vận đi lên, tiền tình đỏ thắm, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên hương ai nhìn vào cũng xuýt xoa ghen tị

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 04:38

Tử vi trong 5 ngày tới (14/8 -18/8), Thần Tài đến nhà, ban phát phúc lộc, 3 con giáp dưới đây nhận về may mắn, tương lai tươi sáng, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió to

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8). Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài vận đi lên, tiền tình đỏ thắm, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên hương ai nhìn vào cũng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 1
 Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới sẽ nhận nhiều tin tức tốt lành (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, rất có trách nhiệm với công việc, đồng thời có tính cách ôn hòa, không thích so đo, tính toán với người khác nên được mọi người yêu mến.

Tử vi dự báo, đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8) tới là thời điểm sẽ có vô vàn các cơ hội tốt đến với người tuổi Mão. Chỉ cần người tuổi Mão có sự chuẩn bị để nắm bắt lấy những cơ hội may mắn đó thì vận thế của người tuổi Mão sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa, tài vận vượng phát, là những điều để miêu tả về con giáp này trong tương lai.

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Tuổi Sửu

Tử vi các con giáp dự đoán đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8), tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn còn xui xẻo sẽ qua đi. Những cơ hội mới mở ra, tiền tài sẽ đến khiến bản mệnh trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.  

Đúng 5 ngày tới (14/8 -18/8), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài vận đi lên, tiền tình đỏ thắm, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên hương ai nhìn vào cũng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 3
Người tuổi Sửu trong 5 ngày vận trình thông thuận, tài lộc nhân đôi. (Ảnh minh họa: Internet)

Những người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng cũng tăng đều đặn. Tuy nhiên trước khi gặt hái được thành quả, tuổi Sửu nên hiểu rằng những trắc trở hiện tại chỉ đến tạm thời, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, khổ tận sẽ có ngày cam lai.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), 3 tuổi dưới đây hết khổ, bao nhiêu vất vả nghèo khó được đền đáp xứng đáng, bao nhiêu nợ nần trả sạch, tiền tài rủng rỉnh.

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