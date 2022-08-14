Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), Cát Thần hiển linh, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may ập đến “đầu đội vàng chân đạp tiền”, cầu gì được đó, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 02:30

Thiên thời địa lợi nhân hòa, trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), 3 tuổi dưới đây hết khổ, bao nhiêu vất vả nghèo khó được đền đáp xứng đáng, bao nhiêu nợ nần trả sạch, tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Thân

Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8) tới đây, tuổi Thân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Trong con đường công danh sự nghiệp tuổi Thân sẽ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt với những người tuổi Thân đang là người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước.

Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), Cát Thần hiển linh, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may ập đến “đầu đội vàng chân đạp tiền”, cầu gì được đó, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn - Ảnh 1
Trong vòng 7 ngày tới đây, đường tài lộc tuổi Thân khởi sắc lên phơi phới. (Ảnh minh họa: Internet)

Trên con đường chuyện tình cảm tuổi Thân cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Tuổi Tý

7 ngày tới đây tuổi Tý là con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), Cát Thần hiển linh, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may ập đến “đầu đội vàng chân đạp tiền”, cầu gì được đó, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn - Ảnh 2
 Tuổi Tý khá may mắn, trong 7 ngày tới nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

Về chuyện tình cảm, trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8) những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ, năng động, và có trách nhiệm trong công việc, khi làm việc hay sống thì cũng độc lập và chủ động. Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8) tới đây, người tuổi Dậu càng thêm khởi sắc trong công việc như: nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới, được khen thưởng, tìm được việc...

Không chỉ vậy, người tuổi Dậu cũng rước thêm vận đào hoa vào người. Độc thân bao lâu thì cũng có khả năng được tỏ tình, gặp ý trung nhân.

Trong vòng 7 ngày (15/8 -21/8), Cát Thần hiển linh, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, vận may ập đến “đầu đội vàng chân đạp tiền”, cầu gì được đó, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn - Ảnh 3
Tuổi Dậu sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể, (Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người

Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người

Nhờ Cát Tinh soi chiếu, tuần mới từ ngày 15/8 dự báo 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng

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