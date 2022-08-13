Dự báo tử vi tuần mới ngày 15/8 – 21/8, phúc khí đầy nhà, 3 con giáp vận may tăng vọt, có tướng giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa lên như “diều gặp gió”

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 02:54

Tuần mới ngày 15/8 – 21/8, hãy cùng điểm danh 3 con giáp gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp, thu hái bộn tiền, cuộc sống dần khởi sắc.

Con giáp tuổi Ngọ

Dự báo tử vi tuần mới ngày 15/8 – 21/8 tới đây chính là thời kỳ hoàng kim của những người tuổi Ngọ. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ tốt thì sẽ tuổi Ngọ sẽ có những bước phát triển vượt bậc, cuộc sống tài lộc cũng vì thế mà thăng hạng đáng kể. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

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Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần mới ngày 15/8 – 21/8 tới vận trình rực rỡ. Công việc của con giáp sẽ sớm thu về những thành quả đáng mừng. Những cống hiến của bạn trong thời gian qua được mọi người công nhận. Vận trình tài lộc của bạn trong thời gian này vô cùng rực rỡ, con giáp được người khác mang tiền đến tận cửa. Đây có thể là do biếu tặng hay may mắn trúng thưởng. Tuy không nhiều nhưng sẽ là niềm vui nhỏ của con giáp trong cả ngày.

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Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Dần hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Tuần mới bắt đầu từ ngày 15/8 – 21/8, con giáp tuổi Dần có tài vận lên cao. Họ nhận được nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đó có thể là một công việc mới, một cơ hội hợp tác làm ăn hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Trong thời gian tới đây, tài vận của tuổi Dần sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào.

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(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau lễ Vu Lan, bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), 3 tuổi này được quý nhân phù trợ, vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, tiền đổ vào như nước, hốt vàng bạc đến hết năm

Sau lễ Vu Lan, bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), 3 tuổi này được quý nhân phù trợ, vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, tiền đổ vào như nước, hốt vàng bạc đến hết năm

Theo tử vi dự đoán, sau lễ Vu Lan bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch) tới đây những con giáp này sẽ gặp may mắn trong công việc, được ơn trên chiếu cố, “mưa” tài lộc đổ lên người, tiền về đầy túi, sung túc hết cuối năm.

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