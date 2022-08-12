Sau lễ Vu Lan, bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), 3 tuổi này được quý nhân phù trợ, vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, tiền đổ vào như nước, hốt vàng bạc đến hết năm

Theo tử vi con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh thông minh, tài giỏi và tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý, có trách nhiệm. Người tuổi này hòa đồng, niềm nở, rộng lượng với mọi người. Họ biết cách tìm kiếm, nắm bắt cơ hội đến với mình nên sự nghiệp sẽ thành công hơn người.

Sau lễ Vu Lan bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Những ước mơ của họ sẽ trở thành sự thật. Con giáp tuổi này làm kinh doanh có cơ hội phát tài, hàng hóa bán chạy, thời cơ đến không cản được.

Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ sau lễ Vu Lan bắt đầu từ ngày 13/8 (dương lịch), đó là tuổi Dậu. Về bản mệnh của con giáp này trong tử vi cho thấy: Tuổi Dậu là những người có tính cách năng động, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ luôn tràn ngập tinh thần lạc quan, yêu đời. Thấy người khó khăn, họ không bao giờ làm ngơ mà luôn giúp đỡ tận tình. Bởi vậy mà những người xung quanh vô cùng yêu mến, tôn trọng những “chú gà”.

Tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

Cuộc đời của người tuổi Dậu nếu biết nỗ lực cố gắng và biết nắm bắt cơ hội nhất định sẽ đạt được những thành công to lớn. Theo tử vi, bắt đầu từ ngày 13/8, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến rất tích cực. Nhờ được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong năm nay tuổi Sửu cũng được xem là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, nhưng đỉnh điểm phải sau lễ Vu Lan bắt đầu từ ngày 13/8. Có thể nói, đây là khoảnh khắc hoàng kim nhất của tuổi Sửu trong năm nay, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Tuổi Sửu sắp gặp được cơ hội chuyển mình sau lễ Vu Lan nhờ được quý nhân chỉ lối. (Ảnh minh họa: Internet)

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây được gọi là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.