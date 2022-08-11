Đúng 9h sáng ngày 12/8 (Rằm tháng 7): 3 con giáp may mắn được Thần Tài đến thăm, vận may rơi trúng đầu, hưởng trọn lộc trời, tiền tỷ vây quanh

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 21:41

Thần Tài ban phước quyết định sẽ ghé thăm 3 tuổi dưới đây vào ngày Rằm tháng 7 (12/8) để ban phát tài lộc, dọn đường thăng quan cho các con giáp, không phải lo lắng về tiền bạc, gặp được tình yêu ngọt ngào.

Tuổi Hợi. 

Tuổi Hợi có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Hợi luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.

Thời gian gần đây, tuổi Hợi không nhận được nhiều tài lộc, làm việc gì cũng khó thành. Tử vi dự báo rằng, đúng 9h sáng ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch) đến hết tháng, đường tài lộc của tuổi Hợi có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Hợi có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Hợi có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sốn

Vận may rơi trúng đầu: 3 con giáp gặp thời đổi vận, cuối năm phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 tiền tỷ vây quanh - Hình 1

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn tuần này nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Tuy nhiên, đúng 9h sáng Rằm tháng 7 âm lịch ngày 12/8 thần tài mới thực sự ban tài lộc đến bạn. Công sức mà tuổi Ngọ bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Ngọ ngày càng hưng thịnh, phú quý.

3 con giap may man no ro, tinh yeu ngot ngao trong thang 8-Hinh-2

Tuổi Dậu

Tuần này, tài lộc của tuổi Dậu tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm. Tình hình tài chính của tuổi Dậu trong khoảng thời gian này cực kì tốt, tuy nhiên không vì thế mà tuổi Dậu được vung tay quá trán mà cần phải kiểm soát chi tiêu sao cho hợp lý. Tử vi dự báo rằng, đúng 9h sáng ngày 12/8 (Rằm tháng 7 âm lịch), những người tuổi Dậu đã có người yêu sẽ đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nửa kia.

Đúng 9h sáng ngày 12/8 (Rằm tháng 7): 3 con giáp may mắn được Thần Tài đến thăm, vận may rơi trúng đầu, hưởng trọn lộc trời, tiền tỷ vây quanh - Ảnh 3
Tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của họ.(Ảnh minh họa: Internet)


(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Sắp tới đây là thời khắc đặc biệt quan trọng với 3 con giáp này, bởi chỉ cần bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch) những tuổi này tiễn đi vận xui, nghênh tài đón lộc, tình tiền rộng mở.

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