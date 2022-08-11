Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:03

Thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7), những con giáp dưới đây sẽ được Quan Âm hiển linh phù trợ vận mệnh cầu một được mười, tiền tài đổ về liên tục, cầu gì được nấy, đỏ tình đỏ lộc.

Tuổi Mão

 

Trời sinh tuổi Mão là những người có số mệnh phú quý. Tuy nhiên, khi còn trẻ, con giáp này vẫn chưa thể thấy được điều đó. Bản mệnh vốn là người có tính độc lập, kiên cường, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại có sự quyết tâm mãnh liệt đối với niềm đam mê của mình.

 

Hơn thế nữa, người cầm tinh con mèo còn luôn tự tin vào bản thân nên họ có thể làm mọi điều mình muốn. Thời gian qua, có thể người tuổi Mão đã gặp không ít khó khăn, thử thách. Thậm chí có người còn phải chấp nhận hy sinh mọi thứ nhưng đổi lại họ có được những bài học quý giá trong cuộc sống.

 

Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài - Ảnh 1
Tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần chào đón một cuộc sống thăng hoa rực rỡ hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học có nói, vào đúng 0h ngày 12/8, cuộc sống của con giáp này sẽ thay đổi bất ngờ. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả điều được thượng đế chiếu cố từng chút một.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Tuổi Ngọ sắp bước sang một trang mới, sự nghiệp hanh thông hơn. Bạn được nhiều người yêu mến, gây ấn tượng tốt trong mắt cấp trên. Mọi khó khăn trước đây đều được giải quyết ổn thỏa, không còn khổ sở vì thiếu tiền.

Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài - Ảnh 2
Tuổi Ngọ sau rằm tháng 7, như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ, sung túc (Ảnh minh họa: Internet)

 

Đúng 0h ngày 12/8, tuổi Ngọ ạn nhận được khá nhiều tin vui, trở thành  được nhiều người ngưỡng mộ, thán phục. Trong công việc, bạn nhận được nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp cũng có cái nhìn khác về bạn. Bạn là con giáp may mắn, cầu một được mười, có cuộc sống giàu sang, sung túc như bản thân mong muốn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp được Thần May Mắn hiển linh giúp đỡ. Thời điểm này, vận trình của bạn có nhiều tin vui, được nhiều người chú ý. Đi đến đâu, bạn cũng trở thành trung tâm nổi bật khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Hợi là con giáp có số sung sướng từ trong trứng nước. Khi còn nhỏ, bạn là công chúa của cha mẹ. Khi kết hôn, bạn là bà hoàng của chồng, được yêu thương hết mực.

Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài - Ảnh 3
Không chỉ tiền bạc, ngay cả công danh, gia đạo của tuổi Hợi cũng đều tốt đẹp bội phần vào khoảng thời gian tới.(Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Tin vui trong 15 ngày tới (12/8 -26/8), 3 con giáp này chuẩn bị hết khổ, tiền ập xuống đầu, vận thế khởi sắc, hanh thông cát tường

Tin vui trong 15 ngày tới (12/8 -26/8), 3 con giáp này chuẩn bị hết khổ, tiền ập xuống đầu, vận thế khởi sắc, hanh thông cát tường

Theo tử vi dự đoán trong 15 ngày tới đây, 3 con giáp nhận lộc to, tiền ập vào nhà cuộc đời nở hoa, may mắn ngập tràn, giàu có, phát tài phát lộc.

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