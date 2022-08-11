Đúng 12h ngày 12/8 (Rằm tháng 7): Thần tài bất chợt “ghé thăm”, 3 con giáp đang vất vả bỗng “lội ngược dòng” một phút thăng hoa, tiền bạc ập đến vô số kể, số dư tài khoản tăng lên ngùn ngụt

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý và không bao giờ muốn làm mích lòng bất cứ ai. Đa số những người tuổi Hợi khi sinh ra đều mang trong mình phúc khí trời ban, bất kể họ làm việc gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, nếu không thì bên cạnh cũng có quý nhân phù trợ, cuộc sống lo toan về tình cảm nhiều hơn là vật chất.

Tử vi học dự đoán, kể từ ngày 12/8 này trở đi, tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, sau rằm tháng 7 lịch trở đi, vận may tuổi Hợi lội ngược dòng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đời thì cơ hội tốt sẽ tìm gặp trong thời gian gần nhất.

Người tuổi Dậu rất chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Họ không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Tuổi Dậu sắp gặp vận may trong những ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Dự đoán tử vi ngày 12/8, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Tuổi Mão

Kể từ ngày 12/8 người tuổi Mão đón nhận không ít cơ hội may mắn. Do bước vào cục diện “Tý Thổ Sinh Mão Kim” nên tạo được tài cục, vận thế không ngừng đi lên, phúc báo cũng ùn ùn kéo về.

Chính vì thế, vận thế tuổi Mão bỗng chốc thay đổi sẽ có cơ hội trúng thưởng hoặc trúng xổ số với giải thưởng kếch xù. Ngoài ra, tuổi Mão sẽ được quý nhân giúp đỡ thăng tiến trong công việc. Con giáp này không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc sống cho đến hết năm nữa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.