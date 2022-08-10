Tử vi dự đoán đến 12h ngày 11/08, người tuổi Thìn đón tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang. Con giáp có được nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc trong công việc, từng bước chạm đến những đỉnh cao của danh vọng. Tài chính của Thìn từ đây cũng trở nên hanh thông, xuôi thuận, bản mệnh làm chủ kinh tế của chính mình, chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ.

Trong thời gian sắp tới con đường tình duyên đang đến với con giáp tuổi Thìn, nếu còn độc thân, con giáp sẽ có cơ duyên gặp được người hợp ý. Còn nếu là người đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc, viên mãn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài sắp tới đây. Dự đoán, vào giai đoạn này, bản mệnh người tuổi Thìn có nhiều tin vui ở chuyện làm ăn, ký kết được hợp đồng lớn, hoặc một may mắn bất ngờ nào đó trong cuộc sống. Vì vậy, Thìn hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ nhé.

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, cuộc sống đời thường của người tuổi Tý có nhiều bề bộn. Đôi khi con giáp này cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại vào đúng 12h ngày 11/08, tuổi Tý gặp bất ngờ lớn, những vất vả ấy trong thời gian qua được rủ bỏ, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng "rủng rỉnh", tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Tý còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng.

Tuổi Tý dự kiến nay mai được cát tinh chiếu sáng, sẽ đón nhận tin vui về tiền bạc trong những ngày sắp tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Tuổi Thân được nhận xét là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết cách đối nhân xử thế nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Có chí thú làm ăn, chăm chỉ làm việc Thân càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc đủ đầy khiến ai cũng hờn.

Vào 12h ngày 11/08 chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân giàu lại thêm giàu Tình tiền viên mãn, phú quý phát tài, thăng chức tăng lương chính là vận số trời đã an bài cho Thân. Vì vậy, ngày mai tuổi Thân nhớ mở cửa để nghênh đón thần tài, hưởng lộc giàu sang, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đời sang trang mới.

Người tuổi Thân sẽ được trời thương ban phát tài lộc, tiền tài đếm hết.(Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.