Còn 163 ngày đến Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 con giáp được dự đoán sẽ chuyển vận cuối năm, gặp dữ cũng hóa lành, tài tinh chiếu rọi, đào hoa vượng sắc

Năm 2022, người tuổi Dần vốn gặp đúng hạn năm tuổi và phạm cục diện Trực Thái Tuế nên cuộc sống trong cả năm có nhiều biến động bất lợi ở các phương diện.Tuy nhiên, theo tử vi dự đoán cho con giáp Tuổi Dần, gần đến Tết Nguyên Đán 2023 dù vẫn phải đối mặt với những trở ngại nhưng người tuổi Dần không phải không có cơ hội chuyển mình.

Quý nhân của bạn cũng sẽ xuất hiện kịp thời, trong đó, bạn bè được xem là sẽ có nhiều sự trợ giúp đắc lực cho Dần. Nếu biết tận dụng cơ hội, cuối năm sẽ có càng nhiều dấu ấn rực rỡ cho sự nghiệp của Dần.Tóm lại, chỉ cần bạn chăm chỉ và kiên nhẫn hơn thì mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

Đặc biệt trong tháng 8 và tháng 12/2022, cơ hội sẽ đến để những chú Hổ có thể rũ sạch vận xui trong cả năm. Bản mệnh mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc, gặp khó khăn cũng không thiếu người xung quanh giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Năm nay là năm hạn Thái Tuế của tuổi Dậu, vì thế mà mọi chuyện đều không được suôn sẻ lý tưởng như mong muốn, nhất là tài lộc và tình duyên gặp nhiều bất ổn. Những mâu thuẫn dễ dàng phát sinh do con giáp này cá tính mạnh, hiếm khi chịu nhường nhịn ai, căng thẳng trong mối quan hệ thường xuyên xảy ra.

Vận trình của người tuổi Dậu trong nửa cuối năm được dự báo là khá khả quan, cuộc sống sẽ dần đi theo hướng như bạn mong đợi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi khi mà tuổi Dậu trở thành con giáp chuyển vận về cuối tháng 8 đến Tết Nguyên Đán 2023. Người tuổi Dậu sẽ gặp được đúng đào hoa vận, con đường tình duyên sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Người độc thân dễ dàng thoát “ế”, còn với người đã có đôi thì đây sẽ là cơ hội tốt để đôi bên hâm nóng tình cảm của mình.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ đã cần mẫn trong nửa đầu năm chắc chắn sẽ đón nhận thành quả xứng đáng là khoảnh khắc chói sáng vào cuối năm 2022 đầu năm 2023. Cụ thể, rất nhiều cát tinh sẽ tiến vào cung mạng tuổi Ngọ, giúp vận may của bạn tăng lên đáng kể. Cả thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều có sẵn, chỉ còn phụ thuộc vào việc người tuổi Ngọ có biết nắm bắt kịp thời cơ hội này hay không. Thật may là chòm sao này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ "ngon ăn" như vậy.

Sự nghiệp cuối năm nay của tuổi Ngọ thuận lợi, đường tài lộc cũng có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng. (Ảnh minh họa: Internet)

Vốn dĩ năm 2022 này là một năm không tồi đối với người tuổi Ngọ khi bạn có thu hoạch về nhiều lĩnh vực, song may mắn sẽ càng tăng cường vào thời điểm cuối năm, thật sự khiến chòm sao này trong mơ cũng cười!

(*) Thông tin trên bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo