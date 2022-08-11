Tin vui trong 15 ngày tới (12/8 -26/8), 3 con giáp này chuẩn bị hết khổ, tiền ập xuống đầu, vận thế khởi sắc, hanh thông cát tường

Thân là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn và thông minh. Họ không trông chờ vào gia đình hay người thân mà luôn dựa vào chính mình để tiến thân. Chăm chỉ, siêng năng lại ham học hỏi nên càng ngày Thân càng tích cóp được những kinh nghiệm vô giá cho sự nghiệp.

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Thân sẽ sáng rực. Con giáp này sẽ liên tục đón hỷ sự, từ tài vận, tình duyên đều viên mãn như ý. Lộc lá không chỉ cho Thân tiền xài thả ga trong nửa tháng tới mà còn đeo bám họ đến cuối năm, giúp Thân sung sướng an nhàn, giàu sang vô đối.

Theo tử vi dự đoán người tuổi Thìn, người tuổi Thìn là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp. Do vậy mà con giáp này không thích lập gia đình khi còn trẻ. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, sau tuổi 30, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn là những người giỏi giang, khéo léo, thông minh xuất chúng hơn người (Ảnh minh họa: Internet)

15 ngày tới đây, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, vào 15 ngày sắp tới đây, người tuổi Dậu phất lên nhanh chóng, cuộc sống giàu sang phú quý. Con giáp có những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc, đầu tư đúng chỗ, ký kết hợp đồng sinh lời. Thậm chí, có người thân còn ngỏ ý muốn hỗ trợ, chỉ lối cho con giáp đến thành công. Tuy nhiên, tuổi Thân cũng đừng vì thế mài kinh suất, con giáp nên cẩn trọng mọi việc để có những bước đi vững chắc trong tương lai.

Sắp tới tuổi Dậu nhận tin vui đại cát đại lợi, tiền vô bạc tỷ, phú quý vinh hoa. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.