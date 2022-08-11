Người tuổi Mão sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Đúng 16h Chiều nay ngày 12/8, tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, trời thương ban phát tài lộc, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mão đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

Chiều 12/8, tuổi Thìn sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Tử vi dự đoán, Thìn có quý nhân phù trợ cơ hội trúng số đổi đời. Bên cạnh đó, vào thời gian này, tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Những người tuổi Thìn được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, trúng mảnh lớn. Thời điểm này, bạn nhận được vô số điều may mắn.

Những người tuổi Thìn được Thần Tài gõ mang lộc đến cửa tận nhà, đại cát đại lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chưa đầy 24 giờ tới, họ sẽ thu hết mọi tài lộc trong thiên hạ. Tài chính nở rộ, thậm chí đổi đời sau 1 đêm. Thời điểm này hễ bước ra đường là bạn có mỏ vàng theo sau, tiêu bao nhiêu cũng không hết. Dần có thể yên tâm nghỉ ngơi trong thời điểm này mà không cần lo lắng bất cứ điều khó khăn, hay kẻ xấu nào hãm hại mình.

Tuổi Dần sớm có tin vui về tài lộc, tiền vô như nước, phú quý vinh hoa. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.