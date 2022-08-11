Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 17:08

Sắp tới đây là thời khắc đặc biệt quan trọng với 3 con giáp này, bởi chỉ cần bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch) những tuổi này tiễn đi vận xui, nghênh tài đón lộc, tình tiền rộng mở.

Tuổi Dần

Theo tử vi các con giáp có nói, những người tuổi Hổ sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con Hổ còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Dần cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Dần tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Bỏ được vận xui, tuổi Dần có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Theo tử vi các con giap cho biet, tuổi Ngọ lại là một trong những con giáp may mắn nhất trong năm Kỷ Hợi 2019. Được các sao tốt liên tục chiếu rọi, họ gặp được vận đỏ. Đặc biệt, Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch). Tuổi Ngọ hầu như làm gì cũng đều có kết quả tốt, sự nghiệp phát triển ổn định mà tài chính cũng không ngừng tăng lên, những kế hoạch đã đề ra đều được hiện thực hóa.

Nhờ khả năng nhạy bén với tiền bạc, kinh doanh, họ dễ dàng kiếm được những số tiền lớn và bảo đảm cho bản thân cũng như gia đình một cuộc sống sung túc, đầy đủ và hạnh phúc sau Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch).

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con, người tuổi Tỵ luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác. Không những vậy,  người tuổi Tý khá sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng họ đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
 Tuổi Tý dự báo sẽ đón tài lộc tới tấp, cuộc sống khó khăn mấy đều có sự chuyển biến tích cực.
(Ảnh minh họa: Internet)

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), Tuổi Tỵ được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn, trời sinh tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, rung đùi đếm tiền, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài

Đúng 0h sáng, thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7): Quan Âm hiển linh phù trợ 3 con giáp này làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài

Thứ sáu ngày 12/8 (Rằm Tháng 7), những con giáp dưới đây sẽ được Quan Âm hiển linh phù trợ vận mệnh cầu một được mười, tiền tài đổ về liên tục, cầu gì được nấy, đỏ tình đỏ lộc.

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