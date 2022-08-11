Dự đoán Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, đổi đời trong một đêm, ngủ dậy đã nằm trên đống vàng, phú vận lên hương, giàu nhanh đến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 22:20

Tử vi tuần mới từ 15/8 - 21/8, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ, gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nứt vách đổ tường khiến ai cũng ghen tị

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí. Con giáp tuổi Tý đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Họ cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của họ luôn tạo được những thảnh công đáng giá.

Dự đoán Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, đổi đời trong một đêm, ngủ dậy đã nằm trên đống vàng, phú vận lên hương, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh 1
Vận trình tuần mới của người tuổi Tý khá thuận lợi, đại cát đại lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Dự đoán Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), tuổi Tý được những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thì biết đối nhân xử thế, khôn khéo và linh hoạt nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Thìn vẫn có cách để vượt qua nghịch cảnh, biến nguy thành an. Càng dấn thân, càng phấn đấu miệt mài Thìn càng đắc tài đắc lộc, phú quý vây quanh.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) sẽ cho Thìn đếm tiền sái tay, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, của nả dồi dào, tiêu mãi không hết nên càng về cuối năm Thìn càng ngập trong nhung lụa.

Dự đoán Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, đổi đời trong một đêm, ngủ dậy đã nằm trên đống vàng, phú vận lên hương, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh 2
Đầu tuần là thời điểm tài lộc vượng nhất của tuổi Thìn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Tuổi Dần từ ngày 15/8- 21/8/2022, Chính Quan xuất hiện ngay từ đầu tuần đảm bảo cho người tuổi Dần một tuần mới có nhiều khởi sắc trên đường công danh sự nghiệp. Cát thần này mang tới cho những chú Hổ khá nhiều lợi thế, nếu biết phát huy thì có lẽ sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

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Thời điểm này, nếu bản mệnh chứng minh được năng lực của bản thân cũng như tinh thần trách nhiệm cao thì có thể cấp trên sẽ có những sự nhìn nhận khác và trao thêm cơ hội cho bạn chứng minh khả năng của bản thân. Và đừng quên nên cố gắng tiến hành những việc quan trọng vào đầu tuần để có nhiều may mắn hơn. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch), 3 tuổi này rũ sạch vận đen, tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, giàu sang vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc

Sắp tới đây là thời khắc đặc biệt quan trọng với 3 con giáp này, bởi chỉ cần bước qua Rằm Tháng 7 (12/8 dương lịch) những tuổi này tiễn đi vận xui, nghênh tài đón lộc, tình tiền rộng mở.

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