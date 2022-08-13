Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp TRÚNG LỚN, tiền đè nghạt thở, trở hết nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà lầu tậu xe sang, ai nấy cũng ngỡ ngàng hâm mộ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 23:45

Thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8) sẽ có một thiên tượng lạ trên bầu trời khiến âm dương đảo chiều trong số 12 con giáp chỉ có đúng 3 tuổi này sẽ nhìn thấy thiên cơ đổi vật ẩn tàng dưới dạng vị tượng và mở ra thời khắc hoàng kim trăm năm có một lần, vượt xa thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8) những người tuổi Dần có một tuần làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ.

Trong chuyện tình cảm, những người con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều ngưỡng mộ của người xung quanh. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có một nửa thì nên thận trọng kẻo gây hiểm lầm cho người ta nhé. Trong tử vi tháng mới này cho thấy tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn.

Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp TRÚNG LỚN, tiền đè nghạt thở, trở hết nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà lầu tậu xe sang, ai nấy cũng ngỡ ngàng hâm mộ - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ phát tài giàu có trong Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8) tới. (Ảnh: Internet)

Trong thời gian này, tuổi Dần cũng nên mở rộng làm ăn kinh doanh nhờ. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào các mối quan hệ trước đó để tạo dựng cơ đồ sự nghiêp riêng cho mình, khiến ai cũng phải ghen tỵ với thành công của bạn. 

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới (15/8 - 24/8), cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp TRÚNG LỚN, tiền đè nghạt thở, trở hết nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà lầu tậu xe sang, ai nấy cũng ngỡ ngàng hâm mộ - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tuất may mắn trong 10 ngày tới.(Ảnh: Internet)

Tuổi Tý

Con giáp này siêng năng, sống có trách nhiệm với gia đình và tháo vát. Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, trong Đúng 10 ngày tới đây (15/8 - 24/8), tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp...

Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp TRÚNG LỚN, tiền đè nghạt thở, trở hết nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà lầu tậu xe sang, ai nấy cũng ngỡ ngàng hâm mộ - Ảnh 3
Đúng 10 ngày tới (15/8 -24/8), con giáp tuổi Tý sẽ được sao may mắn chiếu mệnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Bên cạnh đó, con giáp này có thể có vài chuyến công tác dài ngày nên cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe, điều chỉnh lịch sinh hoạt sao cho khoa học.. Dù nhận được nhiều cơ hội, tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà ưu tiên chọn đường ổn định.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao

Được Tài Thần ưu ái nên cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 sắp tới đây, tiền bạc từ nguồn thu chính và nguồn thu phụ ùn ùn chảy vào túi các con giáp này, tài vận hưng phát muốn gì được nấy.

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