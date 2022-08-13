Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 04:10

Được Tài Thần ưu ái nên cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 sắp tới đây, tiền bạc từ nguồn thu chính và nguồn thu phụ ùn ùn chảy vào túi các con giáp này, tài vận hưng phát muốn gì được nấy.

Tuổi Thân

Thời gian cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022, vận thế của người tuổi Thân vô cùng vượng phát, được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn, có được nguồn tài lộc phong phú, thu nhập tăng cao. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tích cực, đem lại nhiều kết quả khả quan.

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao - Ảnh 1
Thời gian tới con giáp tuổi Thân sẽ làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 tài vận của người tuổi Mùi tiến triển khả quan, do đó cơ hội phát tài, kiếm tiền ngày càng nhiều.

Thời gian này, người tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều tài lộc và tài phú nên lương, thưởng tăng nhanh đồng thời các khoản đầu tư bên ngoài của con giáp này cũng mang lại rất nhiều khoản lãi khổng lồ.

Bên cạnh đó, không chỉ tài vận vượng phát mà chuyện tình cảm cũng suôn sẻ, thuận lợi. Có thể nói đây là thời điểm “đỏ tình đỏ bạc” “song hỷ lâm môn” của con giáp này.

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Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, người tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy bắt đầu từ cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022. Điều mà người tuổi Dậu cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có những bước tiến không ngờ. Thời gian tới chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao - Ảnh 3
Người tuổi Dậu trong những ngày sắp tới sẽ có vận trình rực rỡ. (Ảnh minh họa: Internet)
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