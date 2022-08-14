Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người

Nhờ Cát Tinh soi chiếu, tuần mới từ ngày 15/8 dự báo 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng
- Đúng 10 ngày tới (15/8 - 24/8), 3 con giáp TRÚNG LỚN, tiền đè nghạt thở, trở hết nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà lầu tậu xe sang, ai nấy cũng ngỡ ngàng hâm mộ
- Dự báo tử vi tuần mới ngày 15/8 – 21/8, phúc khí đầy nhà, 3 con giáp vận may tăng vọt, có tướng giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa lên như “diều gặp gió”
Tuổi Tuất
Tuần mới từ ngày 15/8, những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này do được Thần Tài ưu ái, những người tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.
Trong chuyện tình cảm, cũng bắt đầu từ ngày 15/8 tới tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hanh phúc bên nhau.
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này khéo léo trong cách cư xử và hòa nhã, hiểu chuyện. Vì thế, những người xung quanh tuổiững người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Bước qua uần mới từ ngày 15/8, con giáp này có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn. Tuy nhiên, thời gian tới thì con giáp này dễ bị đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh.
Tuổi Mão
Tử vi tuần mới từ ngày 15/8 tới cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.
Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.
(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.