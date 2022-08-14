Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 01:31

Nhờ Cát Tinh soi chiếu, tuần mới từ ngày 15/8 dự báo 3 con giáp dưới đây có nhiều khởi sắc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng

Tuổi Tuất

Tuần mới từ ngày 15/8, những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này do được Thần Tài ưu ái, những người tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tuất sẽ tràn đầy năng lượng vào tuần mới từ ngày 15/8. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong chuyện tình cảm, cũng bắt đầu từ ngày 15/8 tới tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hanh phúc bên nhau. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này khéo léo trong cách cư xử và hòa nhã, hiểu chuyện. Vì thế, những người xung quanh tuổiững người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Bước qua uần mới từ ngày 15/8, con giáp này có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn. Tuy nhiên, thời gian tới thì con giáp này dễ bị đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh.

Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người - Ảnh 2

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới từ ngày 15/8 tới cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người - Ảnh 3
Tiếp nối tử vi tuần cũ, tuần mới của tuổi Mão khá may mắn.(Ảnh minh họa: Internet)

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao

Dự báo cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 là thời điểm may mắn, 3 con giáp được trời thương, cuối tháng trúng số, đầu tháng phát tài, sự nghiệp bùng nổ dữ dội, thu nhập tăng cao

Được Tài Thần ưu ái nên cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022 sắp tới đây, tiền bạc từ nguồn thu chính và nguồn thu phụ ùn ùn chảy vào túi các con giáp này, tài vận hưng phát muốn gì được nấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tâm linh tâm linh tử vi 3 con giáp 3 con giáp nghênh đón lộc tài 12 con giáp may mắn Top 3 con giáp tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng