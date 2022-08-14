Tuần mới từ ngày 15/8, 3 con giáp nghênh đón lộc tài, chạm nóc giàu sang, mua nhà tậu xe, sự nghiệp lên phơi phới, công danh may mắn hơn người

Tuần mới từ ngày 15/8, những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này do được Thần Tài ưu ái, những người tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Con giáp tuổi Tuất sẽ tràn đầy năng lượng vào tuần mới từ ngày 15/8. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong chuyện tình cảm, cũng bắt đầu từ ngày 15/8 tới tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hanh phúc bên nhau.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này khéo léo trong cách cư xử và hòa nhã, hiểu chuyện. Vì thế, những người xung quanh tuổiững người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Bước qua uần mới từ ngày 15/8, con giáp này có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn. Tuy nhiên, thời gian tới thì con giáp này dễ bị đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh.