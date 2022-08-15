Tử vi dự báo trong 49 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Tị lên xuống bấp bênh trong thời điểm này. Bạn cần chú ý cách giải quyết các vấn đề của mình, chủ động hợp tác với đồng nghiệp chứ không phải ép buộc người khác nghe theo ý mình. Nếu có gì bất mãn, bạn nên trao đổi trực tiếp với cấp trên.

Chuyện tiền bạc phải đến thời điểm gần cuối tuần mới có ít nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bạn có thể thu được khoản tiền xứng đáng với công sức bỏ ra trước đó. Đây có thể coi là niềm an ủi cho những khó khăn bạn phải trải qua trong suốt cả tuần. Ngoài ra, do có hung tinh Thái Tuế xuất hiện nên bạn cần cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Con giáp xui xẻo tuần này hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc.

Chuyện tình cảm chủ yếu là những nốt trầm buồn, bạn và người ấy có thể đang hiểu lầm nhau về một vấn đề gì đó. Cả hai cần chủ động trao đổi, còn nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì chỉ thêm ấm ức, mối quan hệ càng dễ lâm vào bế tắc.

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, tháo vát và được cấp trên cất nhắc nên sự nghiệp của Tý thăng tiến cực nhanh. Bên cạnh những lời động viên, khích lệ nỗ lực vươn lên của Tý luôn tồn tại song song những lời xỉa xói, bới móc và ghen tức với những gì Tý có được.

Xui xẻo tìm đến tận cửa nên 49 ngày tới con giáp này sẽ liên tục gặp sự cố bất ngờ, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi. Lúc này, Tý đừng để tinh thần sa sút, cũng đừng nản lòng kẻo ngụp trong bể khổ. Chỉ cần vượt qua đại nạn bạn sẽ lại may mắn hanh thông, sung túc an nhàn.

Tuổi Dậu

Xem tử vi cho người tuổi Dậu trong Tử vi dự báo trong 49 ngày tới, họ có điềm báo tiểu nhân hãm hại trong công việc. Bản mệnh vốn không quá quan tâm đến những chuyện bên ngoài không liên quan đến mình nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt.

Bản mệnh nên học cách nói năng thận trọng, làm tốt việc của mình chứ đừng vội lo chuyện bao đồng. Trong công việc nên tiết chế cảm xúc, nên hiểu rõ đâu là chuyện tình cảm, đâu là trách nhiệm, đừng lẫn lộn là hơn.

Nếu gặp phải đối phương là người có quyền lực thì trước hết vẫn nên nhún nhường để tìm kế an thân. Hành sự thận trọng, kiểm tra kĩ càng từng chi tiết nhỏ, chớ để sơ hở rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khôn lường.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.