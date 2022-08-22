Nhận diện tướng mặt đàn ông đểu các chị em nên nhận diện và tránh xa trước khi lún sâu vào "lưới tình"

Trên gương mặt của người đàn ông nham hiểm, độc ác, xấu xa thường có một vài đặc điểm sau:

Mắt nhiều tròng trắng: Những người mắt có nhiều tròng trắng rất dễ rơi vào Tướng mắt tam bạch – tướng mắt xấu trong nhân tướng. Đàn ông mắt mắt có nhiều lòng trắng trong đầu họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm tới những điều được mất, họ có ý chí kiên định nhưng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Dù bạn hết lòng hết dạ, chân thành với hắn nhưng chưa biết chừng sẽ có lúc hắn trở mặt thành thù, rút dao đâm lén sau lưng.

Vô cớ cười khẩy: Cười khẩy là cười nhếch mép, phát ra tiếng ngắn và khẽ. Người mà hay có điệu cười này thường thuộc dạng tiểu nhân. Trong đầu họ luôn toan tính 1 điều gì đó, nung nấu âm mưu thâm hiểm nào đó không muốn người khác biết.

Môi thâm: Đàn ông mà môi thâm bẩm sinh (không phải do bệnh lý hoặc hút thuốc…) thì thuộc kiểu người xảo quyệt, gian dối, thích ngồi mát ăn bát vàng, không phải là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ.

2. Tướng mặt đàn ông vũ phu

Phụ nữ sinh ra vốn để được yêu thương, trân trọng. Để tránh yêu phải tướng đàn ông đểu, xấu xa, dễ vũ phu, đánh đập vợ con trong tương lai thì bạn nên tránh chọn đàn ông mang các đặc điểm sau:

Lông mày mọc lộn xộn: Theo nhân tướng học, đàn ông lông mày tán loạn, không theo hàng lối (mày giao nhau, mọc ngược, mọc xoắn, lan sát mắt…) thể hiện tâm tính bất an. Họ thường không tiết chế được cảm xúc, tính khí nóng nảy, hay tức giận vô cớ. Khi bực tức, họ có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. (Click vào link để tìm hiểu thêm về Tướng lông mày mọc lộn xộn)

Mắt vằn tia máu: Họ hay nổi nóng, hung dữ, trong 1 phút bộc phát có thể làm mọi việc không cần nghĩ đến hậu quả, phần nhiều là có xu hướng bạo lực, thích động chân động tay. (Click vào link để tìm hiểu thêm về Tướng mắt nhiều tia máu đỏ)

Xương mày nhô cao: Đàn ông có xương mày nhô cao tính cách độc đoán, gia trưởng và thích chi phối mọi người. Họ có thể dùng bạo lực với vợ con nếu cảm thấy không hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tướng mặt đàn ông bất hiếu

Phụ nữ cần nhớ rằng, một người đàn ông tốt trước tiên họ cần phải có hiếu với cha mẹ. Người đàn ông bất hiếu, ngỗ nghịch, chửi mắng bố mẹ thường xuyên thì trong tương lai rất có thể họ cũng đối xử với vợ con như vậy, tốt nhất nên tránh.

Tướng mặt đàn ông xấu, bất hiếu có một vài đặc điểm như:

Cung Phụ mẫu nhô cao, không đều: Cung phụ mẫu này nằm ở 2 góc trên của trán. Cung phụ mẫu mà nhô cao, lại không đều cho biết giữa người này với bố mẹ lạnh nhạt, không thân thiết, họ hay oán trách cha mẹ không giúp đỡ họ nhiều, khi nói chuyện với bố mẹ thường hay cãi, nóng nảy.

Cánh mũi bên to bên nhỏ: Đàn ông có đặc điểm này thường ham mê cờ bạc, thích tụ tập đánh bài bạc, ăn chơi lêu lổng mà không nghĩ đến việc làm ăn, khiến cha mẹ vô cùng buồn phiền, phải làm nai lưng để trả nợ cho con. Những đứa con này phần lớn cũng khá ngỗ ngược và xốc nổi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tướng mặt đàn ông lăng nhăng, dễ ngoại tình

Lăng nhăng có lẽ là điều phụ nữ ghét nhất ở đàn ông. Người đàn ông này sau khi có vợ vẫn hay đong đưa với phụ nữ bên ngoài, bỏ bê vợ con khiến cuộc sống gia đình bất hạnh. Trên gương mặt người đàn ông này có một số đặc điểm như:

Cung phu thê quá nảy nở: Cung phu thê là vị trí ở đuôi mắt. Thông thường cung phu thê sẽ bằng phẳng, đàn ông mà cung phu thê quá đầy đặn, nảy nở, lồi lên thì nhu cầu tình dục cực kỳ cao, nếu người phụ nữ không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của họ thì họ sẽ ra ngoài ngoại tình với phụ nữ khác. Trường hợp cung phu thê xuất hiện nếp nhăn thẳng đứng thì không chung thủy, kết hôn rồi vẫn lăng nhăng, thậm chí còn nuôi bồ nhí.

Mắt ướt hoặc liếc xéo: Đàn ông có đôi mắt ướt (mắt lúc nào cũng như có nước đọng bên trong) thường đa tình, dễ yêu nhiều người cùng lúc. Nếu mắc liếc (mắt thường không nhìn thẳng mà nhìn ngang, nhìn xuống, lòng đen bên trong chuyển động liên tục) thì đây cũng là đặc điểm nhận diện tướng mặt đàn ông đểu. Đi cùng 1 người phụ nữ nhưng thấy cô gái đẹp khác đi qua họ sẽ liếc qua để nhìn. Họ có xu hướng “chán cơm thèm phở”, thích chinh phục cái mới nên rất dễ ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc một đời của người phụ nữ phụ thuộc rất lớn vào người chồng. Bởi vậy chị em phụ nữ nên cẩn trọng thật kỹ khi tìm bạn đời, tìm được người đàn ông chân thành, có điều kiện tài chính tốt để có cuộc sống viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm