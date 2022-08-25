12 con giáp gặp may mắn ngập tràn vào những năm nào? Đâu là thời điểm để bứt phá, đổi vận, phát tài, tiền về đầy tay?

Người tuổi Sửu có tiếng là cần cù và chăm chỉ, vì vậy, dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng rất được lòng lãnh đạo. Con giáp này có khả năng tụ tài trời sinh, dù khi còn trẻ, họ không phải là người quá may mắn, nhưng càng về hậu vận, họ lại càng gặp nhiều điều may mắn hơn. Tuy nhiên, tuổi này cần chú ý không nên quá cứng nhắc trong cách suy nghĩ, cần chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người. Xem 12 con giáp gặp may mắn năm nào thì bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển vào năm Tý . Những năm này, nếu biết nắm chắc cơ hội thì ắt sẽ thể hiện được khả năng, khẳng định giá trị bản thân, giành được thành tựu hơn người.

Người tuổi Tý vốn thông minh và linh hoạt. Họ có khả năng quan sát tinh tế nên có thể nhanh chóng đoán biết cảm xúc của người đối diện để có cách cư xử sao cho phù hợp. Nếu chăm chỉ cố gắng dựa trên chính sức của mình thì tương lai, họ có thể là người chức cao vọng trọng, còn nếu chỉ là người làm công ăn lương bình thường thì vẫn có thể đạt được cuộc sống đủ đầy, có của ăn của để. Những năm người tuổi Tý gặp được nhiều may mắn nhất là năm Sửu , bởi Tý Sửu nhị hợp. Trong năm này, dù làm trong lĩnh vực gì, bản mệnh cũng có thể gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ, giúp cả danh và lợi đều đạt được cái đích đặt ra.

Người tuổi Dần vốn thông minh, mạnh mẽ, có bản lĩnh nên ngay từ khi còn nhỏ đã được nhiều người khâm phục, lớn lên sẽ nhận được sự nể vì. Họ là người có chí lớn nên thường đặt ra cho bản thân những đích đến cao xa, tuy nhiên, khi còn trẻ, họ sẽ phải trải qua nhiều va vấp, thông thường, sau ba mươi tuổi thì vận thế mới chuyển tốt, có thể tụ tài. Khi đến năm Hợi , người tuổi Dần sẽ gặp nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió hơn hẳn. Người làm ăn tìm được nhiều cơ hội đầu tư, mang lại lợi nhuận lớn. Người làm công ăn lương có tinh thần hăng hái tích cực, cố gắng không ngừng, được cấp trên trọng dụng.

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh có tính cách dịu dàng và chu đáo nên được nhiều người yêu mến, vận quý nhân khá vượng. Tuy họ có tài năng, có trí tuệ nhưng tinh thần không đủ kiên định nên thường bỏ lỡ những cơ hội cầu danh, cầu tài.

Nếu con giáp này có thể khắc phục được điểm yếu của mình thì ắt sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Gặp được năm Tuất, bản mệnh sẽ tìm được nhiều cơ hội để chuyển mình, điều quan trọng là phải quyết đoán nắm bắt thời cơ, không nên chần chừ, do dự, nếu không, dù cơ hội có chắc chắn đến mấy cũng rơi vào tay của kẻ khác.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đặc biệt thông minh, có tài lãnh đạo thiên phú, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân có thể đạt được những thành tích lớn lao trong sự nghiệp. Bạn có biết mình là con giáp tốt số?

Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của bản mệnh là tính tình hiếu thắng, nóng nảy, khi gặp đối thủ cạnh tranh thì không giữ được bình tĩnh, dễ gây ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và tài vận.

Nếu con giáp này có thể tu tâm dưỡng tính nhiều hơn thì ắt sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Người tuổi này gặp nhiều may mắn trong năm Dậu. Năm này, bản mệnh sẽ được quý nhân nâng đỡ, giúp đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, đồng thời cũng giảm được sự cạnh tranh trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tuổi Tị

Người tuổi Tị thường gặp phải nhiều chuyện thị phi trong công việc, gây ảnh hưởng lớn đến tài vận.

Nếu có thể sửa chữa những tính xấu như nóng nảy, hay ghen tị và tập trung cho sự nghiệp của mình thì với sự thông minh, khéo léo trời sinh, bản mệnh vẫn hoàn toàn có thể tay trắng gây dựng nên sự nghiệp.

Gặp năm Thân, bản mệnh có thể mở rộng đầu tư, cố gắng phát triển kĩ năng của mình trong công việc thì ắt có thể đạt được thành công. Đây là năm may mắn của bản mệnh, nên hết sức tận dụng cơ hội, tránh để lãng phí.

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính tình hiếu thắng, dễ bị kích động, dù có chí hướng cao xa nhưng đôi khi vì nông nổi, bồng bột nhất thời mà vướng phải rắc rối, khiến công lao đổ sông đổ bể.

Thời còn trẻ, người này gặp nhiều khó khăn, đến tuổi trung niên thì vận thế mới chuyển tốt, con cháu đầy đàn, gia đình sung túc.

Xem 12 con giáp gặp may mắn năm nào, mỗi khi đến năm Mùi, bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn, rất thích hợp để phát triển sự nghiệp.

Thời điểm này, tuổi Ngọ nên chú trọng phát triển bản thân, nếu có cơ hội đầu tư thì nên thử sức, có thể đạt được những thành công bất ngờ ngoài mong đợi.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù thông minh cơ trí, lại chăm chỉ làm lụng nhưng trong cuộc sống khó tránh khỏi những điều bất trắc, chỉ cần lơ là, thiếu chú ý thì tài vận dễ hao tổn.

Khi còn trẻ tuổi, bản mệnh có đường tài lộc không ổn định, thậm chí lên xuống bấp bênh, nếu làm việc không suy nghĩ thì có thể phá tài. Vì vậy, con giáp này nên hành thiện tích đức nhiều hơn để có thể hóa giải xui xẻo.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bản mệnh không có cơ hội để phát triển. Vào năm Ngọ, bản mệnh nên quyết đoán nắm bắt cơ hội của mình, có thể đó chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định giá trị bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh tài trí, hơn nữa lại có cơ hội tụ tài, dễ làm ăn lớn hơn nhiều người khác. Song họ cũng có khuyết điểm của mình, ấy là bản tính sơ suất, không đủ lòng kiên trì, đôi khi để lỡ mất những cơ hội đáng tiếc.

Do đó, nếu muốn làm ăn lớn hoặc đứng ở vị thế cao hơn người, bản mệnh cần phải quan sát xung quanh nhiều hơn, đồng thời rèn luyện lòng kiên nhẫn để có thể chờ đợi thời cơ thích hợp.

Năm may mắn của con giáp này là năm Tị. Vào năm này, bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi, cho dù là phát triển sự nghiệp hay kinh doanh, đầu tư đề có thể thu hoạch lớn.

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông minh hiếu học, giỏi phân biệt thị phi, có tấm lòng chính nghĩa, vượng vận tài lộc, cả đời thường không rơi vào cảnh thiếu tiền tiêu.

Song bản mệnh cũng có khuyết điểm, ấy là bản tính kiêu ngạo, thường không gần gũi với người khác, cơ thể yếu đuối, dễ mắc bệnh nên cần phải chú ý rèn luyện sức khỏe.

Bước vào năm Thìn, bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, ví dụ như sự nghiệp có bước đột phát bất ngờ, tài vận hanh thông, đánh đâu thắng đó.

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trời sinh có tính hiền hòa, dễ kết bạn, thích hợp làm ăn kinh doanh. Khi còn trẻ tuổi, bản mệnh không gặp quá nhiều điều thuận lợi, thậm chí gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng chính nhờ thế mà bạn rèn luyện được bản lĩnh cho mình.

Từ tuổi trung niên, họ sẽ trở thành con giáp dễ thành công do gặp được nhiều may mắn hơn, biết tận dụng lợi thế của mình để phát triển sự nghiệp.

Gặp năm Mão, bản mệnh sẽ tự tin, dũng cảm nắm bắt cơ họi trước mắt của mình hơn, cầu danh cầu tài đều có thể đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có bản tính lương thiện nên cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Bạn là một trong những con giáp tốt số nhất, dù gặp khó khăn cũng thường có quý nhân dang tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, nếu muốn đạt được thành tích khiến nhiều người khâm phục, bản mệnh vẫn phải dựa vào sức của chính mình.

Con giáp này sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong năm Dần. Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định giá trị của bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.