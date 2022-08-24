Tử vi thứ 5 ngày 25/8/2022: Thìn TIẾN TRIỂN nhanh trong sự nghiệp, Tuất rũ bỏ được vận ĐEN, nhanh đón LỘC về nhà

Ngũ hành tương sinh còn giúp các mối quan hệ của Thìn khá hài hòa thân thiết. Con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà tự cải thiện quý nhân vận cho mình, lúc khó khăn cũng được giúp đỡ kịp thời.

Dưới sự che chở của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Thìn có những bước tiến triển khá ổn định trong công việc hiện tại. Cát khí vượng giúp bạn chủ động tìm ra sự đột phá, đưa ra nhiều giải pháp tối ưu nhất để cải thiện hiệu suất. Nhờ đó, bạn cũng nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Nhân duyên vượng cũng mang tới nhiều cơ hội tình cảm cho người độc thân khi được nhiều người khác giới để ý. Bạn có thể tự tin với sức hút riêng biệt của mình. Khi bạn là chính mình, bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đừng chạy theo một khuôn mẫu nào cả.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Công việc hiện tại có tiến triển ổn định.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chủ động tìm ra sự đột phá trong công việc.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nhân duyên hài hòa, biết tạo dựng mối quan hệ.

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện giúp Tuất có đủ tự tin và quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong công việc. Cát khí trong ngày khá vượng và thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán hoặc chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

Bản mệnh có đủ tham vọng cũng như nhiều ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên có nhiều thứ không phải cứ nghĩ ra là làm được, bạn cũng nên xem tính khả thi tới đâu. Điều quan trọng là người tuổi này có dám nghĩ dám làm hay không.

Đường tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ ngũ hành tương sinh. Đào hoa nở rộ, con giáp này dễ giành được cảm tình của người khác phái. Tình cảm chân thành rồi sẽ được người ấy đón nhận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Câu quyết cho các tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Có đủ tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có thể mở rộng quy mô kinh doanh.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Có khả năng phát triển sự nghiệp lên tầm cao.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đường tình duyên có phần khởi sắc hơn.

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảm, chiêm nghiệm.