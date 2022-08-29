Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:38

Nhờ ơn thần tài, 2 ngày cuối tháng 8 tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ là những con giáp may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi.

Tuổi Thân

Cuối tháng 8 cũng là thời điểm may mắn của người tuổi Thân. Được thần may mắn ưu ái nên con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và không gặp phải bất cứ khó khăn gì.

Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, đặc biệt con giáp này rất nhạy bén trong việc nắm bắt các cơ hội kiếm tiền. Thời gian cuối tháng 8/2022, con giáp này khiến người khác phải ngưỡng mộ vì có tài vận vô cùng hồng phát. Người tuổi Thân sẽ có cơ hội trúng số độc đắc với giải thưởng rất lớn, thậm chí là không cần phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian ít nhất là 10 năm. Ngoài ra, bạn bè cũng chính là quý nhân sẽ mang lại những tin tức có lợi cho việc đầu tư kiếm lời. Chính vì thế các khoản tích lũy của con giáp này ngày một dày thêm, có thể nói là “tiền chất như núi”.

Đặc biệt tài vận trong đầu tháng 9 vận số của người tuổi Thân vô cùng khởi sắc, bạn bè sẽ là quý nhân đem lại những tin tức đầu tư, kinh doanh có lời và mang lại những cơ hội có lợi cho sự phát triển của sự nghiệp của con giáp này. 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính cách cởi mở, phóng khoáng, thích những nơi náo nhiệt. Con giáp này cũng rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu mến. Thời gian cuối tháng 12, hoạnh tài của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Do có cát tinh soi chiếu và được quý nhân chống lưng nên sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, làm một thu ba thu bốn, chính vì thế thu nhập cũng lên nhanh chóng. 

Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9,  vận đen của con giáp này được hóa giải hoàn toàn, vận thế bắt đầu có sự chuyển biến khả quan. Do đó, công việc thăng tiến không ngừng, khiến cho thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng. Các khoản tích lũy của người tuổi Thìn tăng lên chóng mặt, con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tỉ mỉ, cẩn thận đặc biệt con giáp này bẩm sinh có “Thiên Tài” rất khởi sắc”. Thời gian cuối tháng 8/2022, do tính cách cẩn thận, ít khi mắc sai sót đặc biệt là trong vấn đề “tiền bạc”, chính vì thế người tuổi Tỵ sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận từ những khoản đầu tư hợp lý trước đây. Không chỉ vậy, sự nghiệp của con giáp này do được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên cũng có những bước tiến nhảy vọt. Người tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Thời điểm đầu năm, con giáp này còn đón nhận tin vui về việc có thêm quý tử. Đây đúng là thời điểm “Tam hỷ lâm môn”.

Thời điểm cuối tháng 30-31/08, Thần Tài đóng sổ điểm danh 3 con giáp sau “trúng số độc đắc” sự nghiệp một bước lên đỉnh, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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