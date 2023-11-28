3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Tư 29/11/2023: Rũ bùn đứng dậy, giàu sang chạm đỉnh, mở túi nhận tiền tỷ

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu muốn hạnh phúc cùng bên cạnh người thân yêu.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm vẫn tốt, khi cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay giải quyết được vấn đề lớn của công ty, cố gắng đạt nhiều thành tựu lớn trong công việc.

Tài lộc: Bạn chịu nhiều áp lực khi tài chính chưa thực hiện được mong muốn của bạn.

Sức khoẻ: Chán nản vì không đạt được mong muốn, tinh thần không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp thịnh vượng vào ngày mới nên vận may có thể xuất hiện vào những lúc mà bản mệnh không thể ngờ tới. May mắn có thể bắt nguồn từ những dự án và mục tiêu dài hạn mà bản mệnh đang thực hiện.

Sự xuất hiện của Thần May Mắn sẽ giúp người tuổi Tuất đạt được những cột mốc tài chính tiếp theo một cách dễ dàng. Bản mệnh đừng ngại khi bị mang tiếng là con giáp tham tiền. Đơn giản chỉ là bản mệnh có mục tiêu rõ ràng và đang nỗ lực từng ngày thực hiện nó mà thôi.

Với một số người tuổi Tuất, may mắn này có thể đảm bảo cho bản mệnh nguồn tài chính bổ sung cho công việc kinh doanh. Vì vậy bản mệnh đang có “hạt giống may mắn”. Hãy đảm bảo chú ý đến những điều trực giác mách bảo, chúng sẽ dẫn bản mệnh đến đúng người và địa điểm phù hợp để giúp bản mệnh tha hồ hái lộc.

Người tuổi Tuất cũng đừng quên chia sẻ năng lượng tốt đẹp này tới người khác thông qua những hành động tự tế như giúp đỡ những người mà bản mệnh có cơ hội gặp gỡ. Nếu bản mệnh là chủ doanh nghiệp, bản mệnh cũng có thể phân bổ một phần lợi nhuận cho nhân viên của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Thân không hài lòng với hiện tại khi nhận ra rằng mình nỗ lực nhiều mà không nhận về được bao nhiêu. Con giáp này phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Nỗ lực của bản mệnh sẽ gặt được thành quả xứng đáng, nhưng cần thời gian.

Hãy nhìn rộng ra thế giới ngoài kia để thấy rằng có rất nhiều người đang phải chịu đựng cuộc sống khổ cực hơn bản mệnh rất nhiều. Do đó, hãy biết vui với những gì mình có nhưng cũng đừng quên cải thiện kỹ năng sống mỗi ngày để cảm nhận sự tiến bộ của bản thân.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả người và bé.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.