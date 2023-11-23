3 con giáp đỏ nhất hôm nay, thứ Năm 23/11/2023: Tỵ trúng đậm tiền bạc, Tuất tài lộc dâng trào, Dần thành công tới tấp

Tử vi hôm nay ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chú ý công việc bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù bạn không có nhiều niềm vui, nhưng tìm hiểu rõ tường tận.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang tiến triển tốt, cố gắng cải thiện.

Sức khoẻ: Cơ thể suy nhược, chú ý cách ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách linh hoạt, năng động trong công việc và cuộc sống. Con giáp này có thể xử lý các vấn đề rắc rối một cách dễ dàng nhờ năng lực, sự thông minh của bản thân.

Đúng 23/11/2023, tuổi Tuất đón nhận lộc trời ban, việc kiếm tiền ngày một dễ dàng hơn. Nhờ được Thần Tài ưu ái, bản mệnh có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch được giao, đường công danh sự nghiệp rộng mở.

Nếu biết nắm bắt cơ hội và lập kế hoạch chi tiết, tuổi Tuất có thể nhanh chóng hoàn thành các việc cần thiết, đạt được thành tích tốt, thành công nâng cao thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 23/11/2023 hôm nay, tuổi Dần tự cô lập bản thân với tập thể. Con giáp này khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, vì thế mà rất dễ vướng vào rắc rối khó có thể tự mình giải quyết.

Điều tuổi Dần cần làm trong ngày hôm nay là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Có thể bản mệnh đang sai lầm ở một khâu nào đó mà chưa nhận ra.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân không nên vội vàng đến với người khác, đặc biệt là khi bản mệnh còn chưa hiểu rõ về đối phương. Nếu bản mệnh quá vội vã trong chuyện tình cảm thì sau này khó tránh khỏi những tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.