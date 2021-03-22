3 con giáp nghênh tài đón lộc, tài vận phất lên như diều gặp gió trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/03/2021 09:20

Trong 21 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp lên hương, phải chong đèn đếm tiền mới xuể.

Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất chính là phúc phần top con giáp may mắn này có được trong 21 ngày tới. 

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Khổ tận cam lai, trong 21 ngày tới Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống giàu có viên mãn nên Dần là người có tham vọng. Nếu người khác dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì Dần sẽ phấn đấu miệt mài để thành công chạm đỉnh.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, khổ tận cam lai, trong 21 ngày tới Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực. Cuộc sống tuy không phải thăng hoa vượt trội nhưng những khó khăn sẽ được giải quyết, tìm được cơ hội phát tài, làm giàu. 

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Nhờ có cát tinh soi chiếu nên công việc và tài vận của tuổi Hợi có cải thiện tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi luôn biết nghĩ cho người khác và sống chan hòa, không bon chen sân si. Nhờ thế, con giáp thiện lương này được ban nhiều phước lành nhất, đi đến đâu được mọi người yêu thương đến đó. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại và có cuộc sống mỹ mãn.

Trong 21 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu nên công việc và tài vận của tuổi Hợi có cải thiện tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, Hợi không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, 10 người thì hết 9 người thành công, vận may bất ngờ lội ngược dòng giúp họ xây dựng được cuộc sống thành công vang dội. 

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Ngọ được tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn và thăng hoa nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ thông minh, tinh tế và luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng là người có gan làm giàu, luôn tự tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời. Họ có một điều ước chính là xây dựng cuộc sống thượng lưu cho bản thân và gia đình.

Số trời đã định, trong 21 ngày tới con giáp giàu có này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ngọ được tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn và thăng hoa nhất, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều bước lên tầm cao mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, dù hiện tại nghèo khó đến mấy thì trong 10 ngày tới những con giáp may mắn này cũng nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất.

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