3 con giáp này tiên đoán như thần, đại nạn không chết, ắt gặp phúc báo lớn, chuẩn bị chuyển họa thành hưng trong chiều ngày 22/9

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:40

Nhờ tài suy tính cộng thêm sự may mắn Trời ban, 3 con giáp sau dù gặp chông gai, thử thách nhưng qua chiều ngày 22/9 ắt sẽ vượt qua, chuyển bại thành thắng, bứt tốc vươn lên.

Tuổi Thìn

Ai cũng biết, Rồng là linh vật của Đất Trời, là biểu trưng của sự vượng khí, dũng mãnh và cát lành. Rồng mang linh khí không gì sánh nổi.

Theo đó, những người cầm tinh Rồng sinh ra đã mang trong mình phúc khí lớn. Trên đường đời dẫu gặp sóng gió, bão tố là thế nhưng lại được quý nhân trợ lực, công việc, tài lộc luôn “nhỉnh” hơn người.

Hơn thế, tuổi Thìn thông minh, hoạt bát, sức chịu đựng gian khổ cực tốt. Những vấp ngã, khó khăn thời tiền vận càng làm cho ý chí của họ thêm mạnh mẽ, quyết tâm thêm cao độ.

3 con giáp này tiên đoán như thần, đại nạn không chết, ắt gặp phúc báo lớn, chuẩn bị chuyển họa thành hưng trong chiều ngày 22/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là con giáp gặp đại nạn không chết ắt hưởng phúc báo lâu bền. Tuổi Thìn chủ động nắm bắt số phận, chờ khi “qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”.

Từ 2 bàn tay trắng lập nên đại nghiệp có lẽ là chuyện xa vời với người khác, nhưng với những chú Rồng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Tinh thần bất khuất, không gì có thể đánh bại chính là chìa khóa thành công của người tuổi này.

Bạn có biết mình nằm Rồng cũng nằm top 1 danh sách Những con giáp trung niên giàu có hay không? 

Dù gặp thử thách nhưng qua chiều 22/9, người tuổi Thìn sẽ dễ dàng vượt qua và còn nắm bắt cơ hội bật mình bứt phá.

Tuổi Thân

3 con giáp này tiên đoán như thần, đại nạn không chết, ắt gặp phúc báo lớn, chuẩn bị chuyển họa thành hưng trong chiều ngày 22/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Đặc biệt, cuối tháng 8 Âm lịch, người tuổi Thân dễ gặp đại nạn. Nhưng may mắn thay, nhờ quý nhân nâng đỡ, chiều 22/9 sẽ là thời khắc rạng rỡ để tuổi Thân chuyển mình.

Tuổi Dần

3 con giáp này tiên đoán như thần, đại nạn không chết, ắt gặp phúc báo lớn, chuẩn bị chuyển họa thành hưng trong chiều ngày 22/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Dần vốn dĩ mạnh mẽ và thẳng thắn, không những thế họ còn sở hữu tư duy tuyệt vời không ai phải cũng có được. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng tuổi Dần là một trong những con giáp khá lạnh lùng và không để tâm đến những thứ xung quanh, nhưng trên thực tế tuổi Dần khá nhạy cảm và hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

Tuổi Dần không bao giờ chấp nhận được sự thất bại nên họ luôn nỗ lực cố gắng, bên cạnh đó cũng dè chừng tránh để bản thân và những người xung quanh thiệt thòi. Đặc biệt, tuổi Dần có giác quan thứ 6 khá nhạy bén, họ dự cảm được chuyện gì sẽ xảy ra và luôn mang tâm thái sẵn sàng đón nhận.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

Đúng chuẩn 'cục cưng' của Thần Tài, 3 con giáp này dù bị tiểu nhân gài bẫy, đồng nghiệp 'chơi khăm', họa thị phi 'đổ vào đầu' nhưng vẫn chuyển mình bứt phá, biến bại thành thắng trong ngày mai 22/9

3 con giáp sau có lẽ rất bức bối khi bị tiểu hâm âm thầm hãm hại nhưng nhờ tài năng và sự may mắn, bạn có thể lay chuyển thế sự, biến bại thành thắng ngoạn mục

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