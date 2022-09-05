3 con giáp nào may mắn căng tràn, sự nghiệp tiến bước, tiền vào túi nhiều như thác đổ trong tuần mới (5/9-11/9)?

Thầy phong thủy dự báo cho tuần mới, những con giáp sau đây hãy an tâm vì đây sẽ là một tuần nhiều điều thuận lợi, may mắn đến với bạn

Tuổi Thìn Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Đến cuối tuần, một số người có thể nhận được lời tuyên dương khen thưởng của cấp trên cũng như chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh, bạn nhận được các khoản lời lãi, lương thưởng kha khá. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Bạn khẳng định được chỗ đứng của mình trên thương trường và xây dựng được một đội ngũ khách hàng thân thiết. Tiền chảy vào túi bạn đều đều có thể khiến nhiều đối thủ cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ.

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Ảnh minh họa Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần này, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Với những người đang làm đầu tư, bạn tin tưởng vào linh cảm của mình nên thường đưa ra những quyết định khá dứt khoát. Bạn sẽ không để những cơ hội làm ăn trôi qua một cách đáng tiếc. Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Người tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một vài cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tuần này, cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Tử vi trong tuần mới những người tuổi Dậu sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển sẽ đến với người tuổi Dậu trong tuần này. Bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất ý kiến và quan điểm của bản thân, có thể bạn sẽ giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và tìm ra hướng phát triển nhanh chóng. Bạn cũng có thể dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Đặc biệt, trong tuần mới thì tình hình tài chính khởi sắc nhất vào cuối tuần, có thể là do bạn nhận được khoản lãi lời do kinh doanh thuận lợi mang tới. Đây là lúc bạn nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã nung nấu từ lâu. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn tuần này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, người độc thân không thiếu người săn đón. Nếu nhận ra có người chân thành với mình, bạn nên cho đối phương cơ hội. Đặc biệt, trong tuần mới thì tình hình tài chính khởi sắc nhất vào cuối tuần, có thể là do bạn nhận được khoản lãi lời do kinh doanh thuận lợi mang tới. Đây là lúc bạn nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã nung nấu từ lâu. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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