Rằm Trung thu: Ngọc Hoàng ban phát vận may, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài lộc đỏ rực rỡ, túi tiền cứ vơi lại đầy, thỏa thích chơi rằm

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 10:07

Những con giáp sau đây sẽ là con giáp phát tài trong dịp Trung thu này, tài lộc đáp tận tay, không còn phải lo chuyện hao hụt tiền

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Hợi trong năm 2022 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.

Nửa đầu năm, tuổi Hợi gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Người tuổi Hợi đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập.

Rằm Trung thu: Ngọc Hoàng ban phát vận may, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài lộc đỏ rực rỡ, túi tiền cứ vơi lại đầy, thỏa thích chơi rằm - Ảnh 1
Nửa đầu năm, tuổi Hợi gặp phải hung tinh nên vận trình có ảnh hưởng nhất định, thu nhập không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, vào dịp Trung Thu tới đây, bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Thìn được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Điều này thể hiện rõ từ dịp Trung Thu. Tài vận của tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Nói chung, tuổi Hợi đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn. Trong thời gian tới, tuổi Hợi có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, không thiếu thốn.

Rằm Trung thu: Ngọc Hoàng ban phát vận may, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài lộc đỏ rực rỡ, túi tiền cứ vơi lại đầy, thỏa thích chơi rằm - Ảnh 2
Điều này thể hiện rõ từ dịp Trung Thu. Tài vận của tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận thế của người tuổi Dần năm nay rất tốt, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập tăng cao, tình cảm hạnh phúc, có thể nói vạn sự suôn sẻ. Những khoản đầu tư đáng giá xuất hiện ngay trước mắt, lợi nhuận cũng sẽ không ngừng rót vào túi bạn, giúp bạn có được một cuộc sống sung túc đúng như ý muốn.

Rằm Trung thu, Phúc tinh nhập mệnh, Tài tinh phù trợ nên tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Người tuổi Dần thu được nhiều thành công lớn trong công việc nên tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Công việc phát triển nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, con giáp này không phải là người ngủ quên trên chiến thắng, bạn có thể dùng một phần tiền vừa có được để tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực khác và sinh lời không kém phần rực rỡ.

Rằm Trung thu: Ngọc Hoàng ban phát vận may, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài lộc đỏ rực rỡ, túi tiền cứ vơi lại đầy, thỏa thích chơi rằm - Ảnh 3
Rằm Trung thu, Phúc tinh nhập mệnh, Tài tinh phù trợ nên tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Người tuổi Dần thu được nhiều thành công lớn trong công việc nên tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng 99%: Vào lúc 16 giờ chiều nay, 3 con giáp trúng số giải đặc biệt, lãnh tiền tỷ, nhận vàng cân, phất lên thành đại gia trong phút chốc

Đúng 99%: Vào lúc 16 giờ chiều nay, 3 con giáp trúng số giải đặc biệt, lãnh tiền tỷ, nhận vàng cân, phất lên thành đại gia trong phút chốc

Vào lúc 16 giờ chiều nay (2/9/2022), 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tạo cơ hội làm giàu, sớm đổi sang vận giàu sang

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp nhâm dần # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà