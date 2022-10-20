3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu mệnh hùng hậu, vận tài lộc vô cùng hậu hĩnh, rủng rỉnh tới tít cả mắt trong thời gian 6 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 12:22

Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới (21/10 - 26/10), 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn khi được thần tài để ý, nâng đỡ và chiếu mệnh nên tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, tài lộc ngập tràn.

Tuổi Tý 

Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới (21/10 - 26/10), dưới sự che chở của Tam Hội, mọi công việc của người tuổi Tý đều tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay là ngày rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch mà bản mệnh đã ấp ủ từ lâu, chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu.

Thiên Tài xuất hiện còn mang tin vui về đường tài lộc cho những chú Chuột. Bản mệnh có người giới thiệu cho mối làm ăn khả quan, việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường, giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn cũng như tiếp xúc với nhiều đối tác có tiềm năng trở thành khách hàng lâu dài.

3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu mệnh hùng hậu, vận tài lộc vô cùng hậu hĩnh, rủng rỉnh tới tít cả mắt trong thời gian 6 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới (21/10 - 26/10), có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Cũng trong 6 ngày này, nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa nên công việc của bạn cũng thuận lợi hơn hẳn. Các kế hoạch đang đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ tới đích.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu mệnh hùng hậu, vận tài lộc vô cùng hậu hĩnh, rủng rỉnh tới tít cả mắt trong thời gian 6 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nếu nửa đầu năm 2022 là quãng thời gian “gieo hạt” thì nửa cuối năm, người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả.

Cục diện tam hợp Thân – Tý – Thìn khiến vận may của con tuổi Thân tăng vọt. Càng về cuối năm, con giáp này càng có vận son rực rỡ.

Được quý nhân phù trợ, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc tài chính có sự tăng mạnh. Người tuổi Thân không chỉ kiếm tiền từ công việc chính mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái nữa.

Tử vi dự đoán, trong 6 ngày tới (21/10 - 26/10), người tuổi Thân có thể nói là “chuột sa chĩnh gạo”, thậm chí thu nhập lên tới hàng tỷ đồng. Con giáp này có thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán bất động sản, đầu tư và sinh lời.

3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu mệnh hùng hậu, vận tài lộc vô cùng hậu hĩnh, rủng rỉnh tới tít cả mắt trong thời gian 6 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong giai đoạn này, người tuổi Thân bắt tay triển khai những dự định mới. Mọi công việc đều có tiềm năng phát triển lớn, dễ khiến tài vận bứt phá, tăng cấp số nhân.

Chỉ cần dám nghĩ và dám làm, tuổi Thân chắc chắn sẽ nâng cao tài chính hơn mức hiện tại gấp nhiều lần.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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