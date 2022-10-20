Chúc mừng 3 con giáp may mắn, liên tục được Thần Tài chiếu cố, phú quý vây quanh, tiền tài "chảy vào" két không ngừng trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:28

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày tới đây (21/10 - 4/11), 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều thành tựu, tài lộc dồi dào, phú quý vây quanh khiến ai cũng ghen tỵ đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày tới đây (21/10 - 4/11) Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Sửu không ít trong ngày này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Tuy nhiên, 15 ngày này bạn nên tránh hợp tác với những người tuổi xung ngày là Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn kẻo khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu.

Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, liên tục được Thần Tài chiếu cố, phú quý vây quanh, tiền tài 'chảy vào' két không ngừng trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày tới đây (21/10 - 4/11) tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. 15 ngày này để bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Người đã có gia đình cũng có những phút giây ấm áp bên người thân. Vẫn có những vấn đề còn tồn tại, nhưng hai người đã biết thông cảm cho nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nên chẳng ngại khó khăn gì trước mắt. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, liên tục được Thần Tài chiếu cố, phú quý vây quanh, tiền tài 'chảy vào' két không ngừng trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 15 ngày tới đây (21/10 - 4/11) tuổi Mùi dự báo rằng trong những ngày cuối năm, Mùi chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

Dự báo bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn, liên tục được Thần Tài chiếu cố, phú quý vây quanh, tiền tài 'chảy vào' két không ngừng trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 5 ngày tới, tử vi dự đoán 3 con giáp tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết, sung túc đủ đầy từ giờ đến cuối năm

Trong 5 ngày tới, tử vi dự đoán 3 con giáp tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết, sung túc đủ đầy từ giờ đến cuối năm

Trong 5 ngày tới (21/10 - 25/10), tử vi dự đoán 3 con giáp chuẩn bị mở túi hứng tiền, đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi.

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