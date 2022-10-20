Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10): TOP 3 con giáp xuôi chèo mát mái, tài lộc cực vượng, cuộc sống thăng hoa dữ dội, cơ hội thăng quan tiến chức không còn xa

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:32

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10) có 3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn, mau mau thu tiền về tay đi nhé!

Tuổi Mão

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10) cho biết tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió.

Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10): TOP 3 con giáp xuôi chèo mát mái, tài lộc cực vượng, cuộc sống thăng hoa dữ dội, cơ hội thăng quan tiến chức không còn xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10) cho biết tuổi Tị được Chính Ấn che chở, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Biết khi nào cần liều lĩnh, khi nào cần thận trọng, đó là bí quyết thành công. Bạn không quan tâm đến quá nhiều thứ mà chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, từ đó lựa chọn cách thức phù hợp để giành được thành công như mong đợi.

4 Ngày này ngũ hành tương sinh, duyên phận đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới nhé.

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10): TOP 3 con giáp xuôi chèo mát mái, tài lộc cực vượng, cuộc sống thăng hoa dữ dội, cơ hội thăng quan tiến chức không còn xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10) hứa hẹn con giáp tuổi Dậu sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Hoặc việc gặp gỡ lại những người bạn cũ lại tạo cho bạn niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở ở phía trước.

Trong chuyện tiền bạc, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Bên cạnh việc đầu tư, bản mệnh nhớ dành ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình nhé.

Tử vi trong 4 ngày tới (21, 22, 23, 24/10): TOP 3 con giáp xuôi chèo mát mái, tài lộc cực vượng, cuộc sống thăng hoa dữ dội, cơ hội thăng quan tiến chức không còn xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong 5 ngày tới, tử vi dự đoán 3 con giáp tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết, sung túc đủ đầy từ giờ đến cuối năm

Trong 5 ngày tới, tử vi dự đoán 3 con giáp tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu hoài chẳng hết, sung túc đủ đầy từ giờ đến cuối năm

Trong 5 ngày tới (21/10 - 25/10), tử vi dự đoán 3 con giáp chuẩn bị mở túi hứng tiền, đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi.

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