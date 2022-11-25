3 con giáp lười chảy thây, tính tình 'siêng ăn, biếng làm' nên dễ rơi vào cảnh nghèo khó

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 13:14

Biểu hiện dễ thấy nhất là họ làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, bất chấp kết quả, chất lượng công việc ra sao. 

Tuổi Hợi

 

Chỉ cần là người tuổi Hợi hầu hết đều khiến người khác phải ghen tỵ. Vận may của con giáp này phải nói là rất đáng ngưỡng mộ và đáng ao ước. Thêm vào đó là mặc dù tính tình “siêng ăn, biếng làm” nhưng họ lại hiếm khi nào rơi vào cảnh nghèo khó.

 

Tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, chuyện dữ hóa lành, giúp họ thuận buồm xuôi gió, công việc cũng nhờ vậy mà trôi chảy. Thêm vào đó với tính tình vui vẻ, hòa nhã, lại niềm nở nên được bạn bè quý mến. Cách đối xử nhiệt tình của họ cũng giúp cho các mối quan hệ trở nên thân tình hơn. Khi gặp khó khăn đương nhiên cũng sẽ có người ra tay giúp họ.

Tuổi Ngọ

Tuy không cầm tinh con “Heo” nhưng độ lười, sức ỳ của các nàng tuổi Ngọ cũng chẳng kém phần long trọng. Biểu hiện dễ thấy nhất là họ làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, bất chấp kết quả, chất lượng công việc ra sao. 

 

3 con giáp lười chảy thây, tính tình 'siêng ăn, biếng làm' nên dễ rơi vào cảnh nghèo khó - Ảnh 1
Đôi khi vì nhanh nhảu đoảng, cô nàng có phen ngượng chín mặt trước đối phương vì lỡ làm vỡ cái bát ăn cơm hay chiếc cốc uống nước.

Hơn thế, con giáp lười bá đạo này còn hành xử vô tư tới mức vô duyên. Cứ có việc được giao, họ nhiệt tình lắm, xắn quần xắn áo lao vào luôn, qua loa đại khái cũng được, hỏng hóc để đấy, hậu quả còn lại do người khác thu xếp dọn dẹp là xong, tự huyễn hoặc bản thân là đã thành công rồi, như thế là quá ổn rồi. Trong trường hợp có ai đó chê trách bạn không đảm đang, hậu đậu, tuổi Ngọ tỉnh bơ như chưa hề có điều gì xảy ra, phản ứng lại rằng vì người đó ghét mình nên mới thế.   

Tuổi Dậu

 

Đa phần những cô nàng cầm tinh con Gà đều khó tính khó chiều, tâm trạng nắng mưa thất thường, không biết đâu mà lần. Với những việc họ không thích hay không hứng thú thì chỉ làm qua quýt, làm đâu quên đó, chẳng hề chuyên tâm chút nào.

 

“Làm việc nhà” là 3 từ mà quý cô tuổi Dậu chúa ghét. Khi còn độc thân, họ lười tới mức quần áo mặc xong vứt đó cả tuần, cuối tuần rảnh mới lôi ra giặt giũ. Đấy là hôm tâm trạng vui, họ nổi hứng thế thôi. Phải hôm tinh thần không tốt, họ đành tặc lưỡi, vẫn còn quần áo mặc, cứ từ từ rồi giặt. Bạn có giống con giáp lười này?

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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