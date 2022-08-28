3 con giáp lận đận tình duyên, luôn là người bi lụy đến tổn thương, chịu mọi phần thiệt về mình, sau khi kết hôn lại muôn phần lo toan, dễ bị đối phương phản bội, tuổi Sửu đứng TOP đầu

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 09:33

Thời gian tới, 3 nàng giáp này nên tập trung vào công việc và tránh chuyện yêu đương. Vì nếu không thì những bản mệnh dưới đây rất dễ bị phản bội khiến trái tim chìm trong đau khổ, thậm chí sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ cũng chẳng khá hơn là bao.

Tuổi Sửu

Chân thành, điềm đạm là tính cách nổi bật của người tuổi Sửu. Do đó, họ cũng rất dễ tin người khác, đặc biệt là khi đã được hứa hẹn điều gì đó. Với người tuổi Sửu, lời hứa rất thiêng liêng và vô cùng quan trọng. Khi đã hứa với ai điều gì, chắc chắn họ sẽ thực hiện bằng được.

3 con giáp lận đận tình duyên, luôn là người bi lụy đến tổn thương, chịu mọi phần thiệt về mình, sau khi kết hôn lại muôn phần lo toan, dễ bị đối phương phản bội, tuổi Sửu đứng TOP đầu - Ảnh 1
Cô nàng tuổi Sửu luôn xem trọng lời hứa - Ảnh minh họa 

Những cô nàng tuổi Sửu khi yêu thì trong mắt họ chỉ nhìn thấy người mà họ yêu, sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương mà không màng điểm tốt xấu. Thậm chí, khi bị “cắm sừng”, họ vẫn dễ dàng tha thứ sau vài câu đường mật của đối phương.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ, thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

3 con giáp lận đận tình duyên, luôn là người bi lụy đến tổn thương, chịu mọi phần thiệt về mình, sau khi kết hôn lại muôn phần lo toan, dễ bị đối phương phản bội, tuổi Sửu đứng TOP đầu - Ảnh 2
 Tuổi Mão chưa tìm được hạnh phúc vì họ kén chọn - Ảnh minh họa

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Tuổi Tuất

Khi yêu, những cô nàng tuổi Tuất luôn cho đi nhiều hơn là nhận lại nhưng thứ họ nhận được thường chỉ là những đắng cay, nước mắt. Nữ tuổi Tuất trải qua rất nhiều mối tình nhưng cuối cùng đều bị người khác phụ lòng, khiến họ thường mất niềm tin vào mọi việc.

3 con giáp lận đận tình duyên, luôn là người bi lụy đến tổn thương, chịu mọi phần thiệt về mình, sau khi kết hôn lại muôn phần lo toan, dễ bị đối phương phản bội, tuổi Sửu đứng TOP đầu - Ảnh 3
Nữ tuổi Tuất trải qua rất nhiều mối tình nhưng cuối cùng đều bị người khác phụ lòng - Ảnh minh họa 

Sau khi kết hôn, vận mệnh của nữ tuổi Tuất cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, vẫn là một trong 3 con giáp nữ khổ vì tình. Tuy một lòng một dạ, hết lòng vì chồng và gia đình chồng nhưng có mấy ai thấu được nỗi lòng này của tuổi Tuất. Do được chiều chuộng từ khi còn yêu nên sau khi kết hôn, chồng của tuổi Tuất vẫn phó mặc hết cho vợ, khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Nếu tình trạng này không được cải thiện, cuộc hôn nhân của tuổi Tuất sớm muộn cũng tan vỡ và mãi tới cuộc hôn nhân thứ 2, may ra họ mới tìm thấy hạnh phúc của mình.

Tuổi Mùi

 

Bề ngoài, phụ nữ cầm tinh con dê là người mạnh mẽ, ghê gớm và không bao giờ chùn bước trước mọi vấn đề. Tuy nhiên, đứng trước tình yêu, uy quyền của nàng giáp này lại bỗng chốc bay đâu mất. Quý cô tuổi Mùi sẽ trở nên hiền lành, ngoan ngoãn như những chú nai con.

 

3 con giáp lận đận tình duyên, luôn là người bi lụy đến tổn thương, chịu mọi phần thiệt về mình, sau khi kết hôn lại muôn phần lo toan, dễ bị đối phương phản bội, tuổi Sửu đứng TOP đầu - Ảnh 4
Quý cô tuổi Mùi sẽ trở nên hiền lành, ngoan ngoãn như những chú nai con khi yêu - Ảnh minh họa 

 

Đã vậy, bản mệnh còn có phải cái tính cứ mơ hồ, yêu rồi là cả ngày cứ lơ lửng trên chín tầng mây. Thế nhưng, nhiều khi mối tình của nàng giáp này lại khá nhạt nhẽo và thường xuyên bị người mình yêu lừa dối.

 

Vậy mà, chỉ khi nào phụ nữ tuổi Mùi tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy thì họ mới thực sự tin chuyện mình bị phản bội. Do đó, trong tình yêu, quý cô này rất yếu đuối và nhu mì. Họ vẫn ngây thơ tin vào chuyện tình yêu màu hồng, vào viễn cảnh tương lai mà người kia vẽ ra.

 

Đó cũng chính là lý do vì sao mà những người tuổi Mùi lại hay bị lừa gạt tình cảm, gặp phải những chuyện không may trên con đường tình duyên.

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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