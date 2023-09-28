3 con giáp làm gì cũng lãi trong 2 ngày 29/9 và 30/9: Phúc lộc song toàn, tiền tài leo nóc, sự nghiệp một bước lên hương, hưởng vàng bạc như mưa

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón tài lộc vô biên, giàu lên rực rỡ trong 2 ngày 29/9 và 30/9.

Tuổi Dần

Theo tử vi trong 2 ngày 29/9 và 30/9, Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần giúp công việc của bạn vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn, trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé.

Vận trình tình duyên của những chú Hổ được như ý. Tình cảm vợ chồng hỏa thuận, cả hai thấu hiểu lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ gánh nặng cùng nhau. 

3 con giáp làm gì cũng lãi trong 2 ngày 29/9 và 30/9: Phúc lộc song toàn, tiền tài leo nóc, sự nghiệp một bước lên hương, hưởng vàng bạc như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày 29/9 và 30/9, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, chính vì vậy mà bạn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn.

Khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, bạn hãy chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ bạn giúp đỡ người ta thì đến lúc khác sẽ được người ta giúp đỡ lại.

Vợ chồng bản mệnh yêu thương lẫn nhau, tình cảm hài hòa, đôi bên càng gần gũi thâu hiểu cho nhau, nhờ đó mà gia đình hòa thuận, ấm êm. 

3 con giáp làm gì cũng lãi trong 2 ngày 29/9 và 30/9: Phúc lộc song toàn, tiền tài leo nóc, sự nghiệp một bước lên hương, hưởng vàng bạc như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc trong 2 ngày 29/9 và 30/9 không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Dù đang có lợi thế nhưng con giáp may mắn tuần này vẫn không quên cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra, từ đó nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng.

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Sửu vẫn ổn định, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con giáp này và đối phương nên làm mới bầu không khí bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

3 con giáp làm gì cũng lãi trong 2 ngày 29/9 và 30/9: Phúc lộc song toàn, tiền tài leo nóc, sự nghiệp một bước lên hương, hưởng vàng bạc như mưa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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