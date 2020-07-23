3 con giáp là con cưng của thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ xẹp

Tâm linh - Tử vi 23/07/2020 05:29

7 ngày tới, đây là 3 con giáp là con cưng của thần Tài, làm gì cũng được chiếu cố bạc tiền, tài khoản không bao giờ cạn, ví tiền không bao giờ xẹp.

3 con giáp luôn được thần Tài sủng ái, làm chơi chơi mà tiền bạc không bao giờ cạn.

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, có nhiều may mắn nhất. Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi có nhiều cơ hội tăng túi tiền. Họ vừa có cơ hội kiếm thêm tài lộc, vừa có bước đột phá trong công việc, sự nghiệp.

3 con giap 3
Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi có nhiều cơ hội tăng túi tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, đường tài lộc của tuổi Mùi không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, người kinh doanh tranh thủ nắm bắt cơ hội quý giá để thu hút khách hàng, vận may đến.

Trong tình duyên, tuổi Mùi độc thân có nhân duyên tốt với những người đàn ông “cực phẩm”. Nếu có tin vui hãy nhanh chóng nghĩ đến chuyện trăm năm.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, trong 7 ngày tới, tuổi Tý có nhiều vận may để tạo dựng cơ đồ của riêng mình. Người khởi nghiệp hãy phát huy hết năng lực của mình, thần May Mắn chắc chắn sẽ để mắt tới bạn. Người đi làm cũng có nhiều cơ hội thăng tiến trong thời gian tới.

3 con giap 2
Về tài chính, người tuổi Tý có thể kiếm cơ hội tài lộc từ những mối quan hệ xung quanh, quý nhân sẽ liên tục giúp đỡ họ - Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, người tuổi Tý có thể kiếm cơ hội tài lộc từ những mối quan hệ xung quanh, quý nhân sẽ liên tục giúp đỡ họ. Trong 7 ngày tới, người tuổi Tý còn có thêm khoản thu nhập phụ, ngoài khoản tiền lương khá khẩm. Cuộc sống từ đây rủng rẻng bạc tiền, sung hỷ phát tài.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp có nhiều tin vui nhất. Trong công việc có bước phát triển, cơ hội trời cho không ngừng đến tay họ.

3 con giap 1

Về tài lộc, 7 ngày tới tuổi Ngọ cực kì may mắn, nhưng đừng vung tay quá trán nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Ngọ nên dồn hết sức tập trung vào sự nghiệp, sẽ làm nên những bứt phá nổi bật. Từ những chuyển biến tích cực này, tuổi Ngọ sẽ có nền tảng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên nghe những lời khuyên từ người có kinh nghiệm, sẽ cải thiện bản thân tốt hơn.

Về tài lộc, 7 ngày tới tuổi Ngọ cực kì may mắn, nhưng đừng vung tay quá trán nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời đều dồn hết vào 3 nàng giáp này, ai lấy được sung sướng nhất đời!

Bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời đều dồn hết vào 3 nàng giáp này, ai lấy được sung sướng nhất đời!

Đây là những con giáp vượng phu ích tử, được bề trên bảo vệ, nâng đỡ. Bản thân họ mang phúc khí, còn mang phước lành, vận may đến cho người xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng