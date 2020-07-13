Chỉ cần sinh được con trai, 3 nàng giáp một đời ấm thân, tài lộc phú quý đến tay, muốn gì có đó

Tâm linh - Tử vi 13/07/2020 05:45

Đây là 3 con giáp vượng phu ích tử, chỉ cần sinh được con trai thì một đời về sau ấm êm, phú quý sướng thân, gia đình hạnh phúc, phúc lộc song hành.

Trong 12 con giáp, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống sung túc sau khi kết hôn. Đặc biệt, nếu có con trai, cuộc đời của họ về sau lộc lá bủa vây, muốn tài có tài, thích lộc có lộc.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão là người có tính cách ôn hòa, đôn hậu, hiền lành. Đây là con giáp sống tính cảm, nên khi làm vợ rất biết lo cho chồng con. Hôn nhân của họ ít sóng gió, đặc biệt càng thăng hoa sau khi sinh được quý tử.

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Sau khi sinh được con trai, không chỉ bản thân tuổi Mão “ấm thân” mà gia đình cũng được “thơm lây” - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh được con trai, không chỉ bản thân tuổi Mão “ấm thân” mà gia đình cũng được “thơm lây”. Từ công việc, tiền tài, đều cùng lúc khởi sắc. Gia đình chồng cũng được thêm phú quý, tài chính thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp nổi bật với sự khéo léo, nhanh nhạy và khôn ngoan. Dù vậy, đây lại là con giáp hướng nội, thích chia sẻ với người khác chuyện trong lòng. Khi đã trở thành người vợ, tuổi Tỵ một lòng vì chồng con.

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Không khác gì tuổi Mão, tuổi Tỵ sau khi kết hôn thì vận khí càng cao nếu sinh được con trai - Ảnh minh họa: Internet

Không khác gì tuổi Mão, tuổi Tỵ sau khi kết hôn thì vận khí càng cao nếu sinh được con trai. Con trai của tuổi Tỵ đặc biệt thiếu thuận, nhờ thế mà gia đình có hậu vận bình an, tài lộc đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ là con giáp có tính cách phóng khoáng, khôn ngoan nhanh nhạy, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Nhưng vì thế mà tuổi Ngọ dễ tạo căng thẳng, áp lực cho mình.

Dù vậy, hậu vận của tuổi Ngọ sẽ chuyển biến bất ngờ  sau khi kết hôn và sinh con, đặc biệt là sinh được quý tử. Sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa, chồng của họ công danh ngày càng rạng rỡ.

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Quý tử của tuổi Ngọ sẽ giúp con giáp này có thêm nhiều hạnh phúc, niềm vui, cùng may mắn, phú quý tìm đến tận nhà - Ảnh minh họa: Internet

Quý tử của tuổi Ngọ sẽ giúp con giáp này có thêm nhiều hạnh phúc, niềm vui, cùng may mắn, phú quý tìm đến tận nhà. Cuộc sống sau hôn nhân của tuổi Ngọ sẽ sang một trang mới, gia đình êm ấm, tài lộc dồi dào, phúc đức dư dôi.

Đây là 3 con giáp hoàn toàn “đổi đời” sau khi sinh được con trai. Đứa trẻ này sẽ là thần hộ mệnh cho cha mẹ và cả gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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